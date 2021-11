Antes de arribar a San Juan, los jugadores de la Selección Argentina pasaron por la peluquería

La Selección Argentina de Lionel Scaloni se prepara para la doble fecha de Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022, que enfrentará a Lionel Messi y compañía ante Uruguay y Brasil. Sin embargo, no sólo los entrenamientos son parte de la puesta a punto, sino que también el corte de pelo, quien estuvo a cargo, como siempre, de Dany Ale, quien compartió los cambios de looks en sus redes sociales.

Hoy, Messi se entrenó a la par del grupo por segundo día consecutivo y no evidenció molestias al respecto de la molestia física que arrastra en la rodilla izquierda y que lo privó de jugar los últimos dos partidos con el PSG. La idea inicial de Scaloni era que el rosarino juegue un rato contra Uruguay, sea desde el arranque o en complemento. Sin embargo, como todavía no evidenció molestias, todo dependerá de cómo evolucione mañana para saber cuánto tiempo jugará en Montevideo. Luego, el martes contra Brasil, en San Juan, sí estará de arranque.

No obstante, y aunque la Albiceleste tiene la cabeza puesta en su totalidad en los próximos duelos que se vienen y en obtener el ticket que nos deposite finalmente en la próxima Copa del Mundo que se disputará en tierras cataríes, no todo es fútbol. Y si -justamente- de cabeza se habla, Dany Ale es el dueño de las cabelleras de los jugadores del combinado nacional cuando pisan Ezeiza, y hoy no fue la excepción, ya que varios futbolistas pasaron por sus tijeras y lo compartió en sus redes sociales.

Cabe destacar que en esta oportunidad, el peluquero de 27 años acompañó cada corte con una especificación al respecto. Por ejemplo en la historia que subió de Messi y su nuevo look la acompaño con un "corte fade clásico" y en el caso de Ángel Di María escribió "fade 00,2".

Luego, llegó el turno de "los pibes" de la Selección. Thiago Almada, Enzo Fernández y Gastón Ávila también dijeron presentes en las redes de Ale, quien subió una imagen con ellos tres y un mensaje que demuestra la relación que tiene el peluquero con cada uno de los representantes nacionales. "A estos los conozco hace mucho tiempo". Cabe destacar que Dany Ale cuenta con una gran relación con gran parte del ámbito del fútbol nacional y es quien le corta el pelo a varios de los protagonistas en las distintas concentraciones de los clubes.

Fuente: TyC Sport