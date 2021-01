Mirá qué ciclista ganador de etapas de la Vuelta a San Juan se vacunó contra el coronavirus

Con la Vuelta a San Juan en veremos ante la nueva oleada de contagios de coronavirus que asola al mundo, precisamente un ganador de algunas etapas de la ronda provincial se ha convertido en noticia mundial junto a su equipo al vacunarse contra el covid-19.

Se trata del colombiano Fernando Gaviria, del Team Emirates, que se prepara para competir en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos

UAE Team Emirates, equipo encabezado por el campeón del Tour de Francia Tadej Pogačar, informó este viernes que 27 ciclistas y 32 integrantes de su personal han recibido la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm CNBG y aprobada por el Ministerio de Salud y Prevención de los Emiratos Árabes Unidos.

“Como un equipo de los Emiratos Árabes Unidos, nos sentimos enormemente orgullosos de los esfuerzos que la nación y sus líderes han hecho en todos los niveles tanto para combatir el impacto de la pandemia de COVID-19 como de ser un líder en los esfuerzos para volver a la normalidad”, afirmó el presidente del equipo, Mauro Gianetti.

En marzo del año pasado Gaviria fue diagnosticado con covid después de participar en el Tour de los Emiratos Árabes.

“Estoy bien. He estado acá en constantes exámenes, que me han arrojado un positivo para coronavirus. Pero yo me encuentro bien. Estoy acá para evitar contagiar a más personas. Creo que es para darles tranquilidad, que todo va bien”, manifestó en esa oportunidad el antioqueño.

En octubre del mismo año, el deportista fue diagnosticado con el virus por segunda oportunidad, por lo cual tuvo que abandoar el Giro de Italia y someterse a una nueva cuarentenena

Actualmente, el equipo del colombiano se encuentra concentrado en los Emiratos Árabes Unidos hasta el próximo 22 de enero, cumpliendo compromisos con patrocinadores en Abu Dhabi, posteriormente, viajarán a Al-Ain, la cuarta ciudad en población de los Emiratos, donde realizarán la segunda parte de la pretemporada, antes del comienzo de las competencias.

Está programado que la cuarta temporada de la Gira Mundial inicie con la Gira UAE del 21 al 27 de febrero. El Tour Down Under, que había sido asignado como arranque de la temporada el 19 de enero, fue cancelado.

La Unión Ciclista Internacional espera que la Gira Mundial pueda llevarse a cabo en su totalidad.