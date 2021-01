Obras debutó con un triunfo en la Liga Argentina de Vóley

Obras, el primer equipo sanjuanino en salir a la cancha, arrancó con el pie derecho en la Liga Argentina de Vóley. El conjunto de calle 25 de Mayo ganó ante Once Unidos 3-1, con parciales de 23-25, 25-13, 25-21 y 25-14.

El equipo marplatense arrancó mejor, imponiéndose en el set inicial de principio a fin. Los centrales Iván Quiroga y Joaquín Layús, con 5 puntos cada uno, fueron los líderes en la ofensiva para finalizar el set arriba por 25-23.

Sin embargo los sanjuaninos reaccionaron rápidamente. Casi sin demora, el partido quedó empatado con el 25-13 sentenciado por una falla del conjunto marplatense.

El tercer set fue el más parejo pero Obras lo logró destrabar de la mano de Juan Bucciarelli, autor de 7 puntos en el set. Once Unidos utilizó a Mauro Zelayeta e Ian Mehamed, pero no le fue suficiente para poner el rumbo del juego a su favor y, desde el 15-13 sanjuanino, no recuperó el mando. Luego un error ofensivo de Once Unidos el tercer chico se lo quedó Obras por 25-21.

El 2-1 pareció marcar el destino del encuentro, porque Obras se adueñó del tablero para el punto 8 y, como en el segundo set, amplificó a más no poder la diferencia. Errores marplatenses, intervenciones de Núñez y la presencia goleadora de Bucciarelli fueron los factores que rompieron toda paridad y llevaron el capítulo a su fin con un paso acelerado. La actuación de Obras en la segunda jornada de la Liga de Vóley Argentina fue superior y se quedó con el set para el partido por 25-14.

FICHA

Club Once Unidos: Bautista Peralta (2), Ian Mehamed (12); Joaquín Layús (10), Iván Quiroga (13); Mauro Zelayeta (11), Marcos Richards (10). Líbero: Matías Martín. DT: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron:Santiago Aranguren (-), Lukas Rojas (-), Alejandro Manzín (1).

Obras de San Juan: Nicolás Sánchez (1), Juan Bucciarelli (16); Flavio Rajczakowski (8), Franco Medina (8); Ramiro Núñez (16), Ramiro Nielson (12). Líbero: Lautaro Morales. DT: Santiago Paredes. Ingresaron: Alejandro Godoy (-), Ignacio Segovia (-), Mauro Aguilera (2), Juan Pablo Lueje (líbero), Nicolás Robins (-).

Parciales: 23-25, 25-13, 25-21, 25-14

Árbitros: Karina René y Víctor Bagalá.

Estadio: “Moisés Flesler”, Centro Sionista; Paraná, Entre Ríos.

Fuente: Qué digital