Boca juega esta noche por la Libertadores y Mas es duda en el 11 inicial

Este jueves, el Xeneize vuelve a jugar por la Copa Libertadores y Miguel Ángel Russo solo tiene una incógnita en el 11 inicial: la banda izquierda. El sanjuanino, Emmanuel Mas está en duda y podría empezar el partido con el colombiano Fabra.

Este jueves, Boca enfrentará al DIM por la cuarta fecha del Grupo H con la chance de poner un pie (y la mitad del otro) en octavos de final. Así y todo, Miguel Angel Russo, a la distancia, no definió el equipo titular que estará al mando de Leandro Somoza. En principio, la duda principal pasa por la banda izquierda. Y a pesar de que por esa zona tiene varios jugadores y variantes, las opciones son dos: Emmanuel Mas de lateral y Gonzalo Maroni de volante, como pasó contra Libertad, o Frank Fabra y Agustín Obando. Pero, ¿por qué están conformadas así las duplas?

La idea principal del cuerpo técnico es repetir los 11 futbolistas que vencieron en Paraguay, ya que quedaron muy conformes con el rendimiento defensivo en particular y del equipo en general. Por ende, Mas y Maroni tendrían la chance de volver a estar de la partida este jueves a la 21. Pero aun así, la incógnita persiste. Y será el lateral izquierdo el que defina el tándem que jugará por esa parte del campo de juego. Si sigue el sanjuanino, el sector quedaría cubierto en defensa ya que el ex San Lorenzo no se proyecta mucho y Maroni podría soltarse en ataque sin problemas. Pero si Fabra reaparece en sus tierras, las cosas cambian.

El colombiano, se sabe, es un jugador mucho más ofensivo y que le gusta desbordar por su banda. Por ende, necesita un jugador adelante que lo sepa relevar y ayudar a la hora de defender. Y Maroni, un jugador de recorrido corto, más cerebral (lee bien las situaciones) y que le gusta cerrarse para jugar en asociado con sus compañeros, podría dar ventajas en el retroceso. Ahí es donde aparece Obando, quien le aportaría más equilibrio a la mitad de cancha.

Aunque ninguno de los dos futbolistas tiene las características de Sebastián Villa, el correntino de 20 años es quien más se asemeja al colombiano por ser un jugador que puede hacer el recorrido largo, porque su posición preferida es jugar estacionado por la izquierda y, sobre todo, porque su fuerte es el desborde y centro. Por todas estas razones, en caso de que el DT y sus ayudantes decidan que Fabra vuelva al 11, el juvenil lo haría junto con él y el equipo sería más parecido por características al equipo base del campeón, como cuando Villa (no jugará hasta que se defina su situación judicial) estaba dentro del mismo.

Un detalle no menor: Obando, quien no jugó en Paraguay porque aún estaba convaleciente tras haberse contagiado de Covid, había sido el elegido por Russo para su primer partido oficial en su vuelta a Boca. Le tiene mucha confianza y lo considera un jugador cuyas características no son fáciles de encontrar. Sin embargo, esa idea inicial finalmente no prosperó: Izquierdoz fue expulsado a los 20 minutos, el pibe salió por Junior Alonso y luego Villa le ganó el lugar. Pero ahora, en este nuevo arranque, podrá tener la chance de ser esa primera opción con la que contaba el DT.

Así las cosas, en el entrenamiento de este miércoles, Somoza verá a los futbolistas y junto con Miguel definirán que tándem jugará por izquierda. ¿Será el equilibrio de Mas y Maroni o la verticalidad de Fabra y Obando?

EL MIÉRCOLES GANÓ DEFENSA Y JUSTICIA, Y RACING

Los otros dos equipos argentinos que son parte de la Copa Liberadores jugaron este miércoles y ambos ganaron sus respectivos partidos. Defensa y Justicia jugó de local y ganó 2 a 1. Mientras que Racing lo hizo de visitante y ganó por 2 a 0.

La Academia dominó los 90 minutos del partido, pero recién a los 88 pudo hacer un gol. La eficacia en los delanteros no fue la mejor, hasta en el primer tiempo tuvieron un penal y no pudieron concretarlo.