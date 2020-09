Son casi 200 los gimnasios, canchas de pádel y piletas habilitadas en San Juan

Desde hoy lunes ya se encuentran habilitados los establecimientos privados deportivos que practiquen pádel, natación en piletas climatizadas y también los gimnasios, los cuales cumplirán un estricto protocolo aprobado por el Comité COVID-19.

Estos protocolos son estrictos en cuanto a la habilitación obligatoria de los locales deportivos y a los permisos diarios de los deportistas. En el primero de los casos, es requisito indispensable que todos los establecimientos que se encuentren encuadrados para retomar sus actividades, lo hagan con la debida habilitación de la plataforma San Juan Responsable. Todos los certificados de Institución Deportiva Responsable emitidos anteriormente quedan sin validez para esta nueva etapa, por lo que es obligatorio rendir el examen online en la plataforma San Juan Responsable, habilitada para tal fin. Deben imprimir el certificado emitido por la plataforma y colocarlo en un lugar visible de su establecimiento, para que sea observado por los concurrentes como así también para que sea corroborado en una posible inspección.

En el primer día de habilitación de establecimientos deportivos, se registraron 270 exámenes rendidos, de los cuales aprobaron y emitieron su comprobante 195 instituciones. Esto no quiere decir que el resto no haya aprobado su examen, sino que hasta el momento no han impreso su comprobante. De los 195 emitidos, 172 corresponden a gimnasios. Recordemos que esta habilitación regula a los 19 departamentos provinciales y en ellas no están incluidos los clubes, uniones vecinales o CIC.

Con respecto a los deportistas que concurrirán a estos establecimientos, deberán sacar su permiso cada vez que vayan a realizar una actividad deportiva. Desde hoy, lunes 14 de septiembre, la plataforma SED Acreditaciones ya se encuentra habilitada. Deben completar los pasos y datos requeridos y buscar la institución a la cual van a concurrir, ya sea gimnasio, pileta o cancha de pádel. Si la institución no figura en el listado, es porque la misma no se encuentra habilitada.

Finalmente, cabe destacar que ante cualquier duda está disponible el Call Center de la Secretaría de Deportes; llamando al número 4227299 de lunes a viernes de 08 a 14 horas, será atendida su consulta.

Fuente: Secretaría de Deportes