Neymar explicó por qué reaccionó contra un rival: "Me dijo mono hijo de..."

"De lo único que me arrepiento es de no haberle pegado en la cara a este pendejo". Firmado, Neymar.

La bronca del crack brasileño no se enfrió en las duchas luego del 0-1. Más de una hora después del final de un partido muy caliente, el 10 del PSG continuó descargando su enojo a través de las redes sociales contra el defensor español del Olympique de Marsella. Y tiró una durísima denuncia.

"El VAR capta mi "agresión". Eso es fácil ... Ahora quiero ver la imagen del racista llamándome “mono hijo de puta” (SIC), escribió en Twitter.

Neymar, Paredes y Kurzawa, por un lado, y Jordan Amavi y Benedetto, por el otro, fueron expulsados en el descuento del escandaloso clásico. Pero Alvaro González zafó de la tarjeta. De ahí que Ney multiplicaría a través de las redes su indignación.

Es que ya en la cancha, el 10 brasileño había acusado a su rival. "Es un racista, por eso le pegué", se lo vio a Neymar diciéndole al cuarto árbitro mientras se retiraba a los vestuarios del Parque de los Príncipes.

La historia había comenzado a los 37 minutos del primer tiempo. Neymar, acompañado por Di María, le reclamaron al árbitro por algo que había dicho el español.

En ese momento, el árbitro Jérôme Brisard interrumpió el juego para intentar entender qué había sucedido. Y no pasó nada. Apenas unas advertencias. Es más, Alvaro González no se quedó callado. Y se quejó de que Di María lo escupió.

Ya en el descuento, Neymar volvió a discutir con Alvaro González y le dio unos golpes en la nuca. Los árbitros vieron la jugada y expulsaron al brasileño. Y el 10 explotó...

"Neymar me dijo que fue por un insulto racista. No escuché nada en el campo, pero el racismo en nuestra vida, en todos los ámbitos, el deporte, no debe existir", agregó el DT del PSG, Thomas Tuchel.

