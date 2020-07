Chica, otra vez, tajante con la posibilidad de los entrenamientos de Boca en San Juan

Si la hinchada boquense ya se había ilusionado con la llegada del plantel mayor a San Juan a entrenar, lamentablemente toca romper esa esperanza. Es que el mismo Secretario de Deportes de San Juan, Juan José Chica, negó de forma categórica esta versión, al menos en el corto plazo.

"San Juan no se ha contactado ni con Boca ni con ninguna otra institución privada para que vengan a entrenar a la provincia", aseguró el funcionario en diálogo con AM 1020. Si bien conocía las versiones, dijo que las mismas eran sólo rumores y que en lo inmediato la prioridad de San Juan es "cuidar el estatus sanitario" y las discusiones a futuro dentro del Acuerdo San Juan, donde el mismo lunes se reunió la Mesa de Deportes.

Sobre si podía ser una posiblidad a futuro, Chica explicó que San Juan gracias a su infraestructura y la importancia que le da Gobierno al deporte se ha convertido en una opción que barajan prácticamente todas las asociaciones nacionales deportivas, incluida la AFA. Pero para que realmente se produzca una radicación de equipos como Boca primero tendrían que darse varios pasos previos.

En un principio, dijo Jorge Chica, todavía no hay precisión de cuándo se habilitarán las canchas por parte de la AFA, así que aunque San Juan decidiera hacer una reapertura, hasta que no avance el organismo nacional no podría hacerlo. Además, explicó el sanjuanino, en la provincia la decisión de hacer nuevas flexibilizaciones deberá ser aprobado antes por el comité COVID-19.