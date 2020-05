¿Los sanjuaninos quieren que vuelva el futbol?: mirá los resultados de la encuesta

El futbol, el deporte más popular que paró en seco todas sus competencias por la emergencia sanitaria del coronavirus, tiene probabilidades de que vuelva a estar en marcha pero solo en algunos países de Europa (las ligas más importantes). En Argentina todavía no hay certezas de su vuelta (algunos especularon en septiembre, otros en diciembre) y a los sanjuaninos, ni se les pasa por la cabeza el retorno del futbol.

Así quedó reflejado en la encuesta que realizó Tiempo de San Juan, el cual un 56.99% (2639 votos) está en contra de que vuelvan los jugadores a la cancha. Los más apasionados para que la redonda vuelva al verde césped perdieron por goleada, solo tuvieron un 6.95% (322 votos). Mientras que los más meticulosos y que adaptaron por la postura de que vuelva, pero con estrictos cuidados, tuvo el 36.06% (un total de 1670 votos).

¿Qué se especula en el país?

El infectólogo Eduardo López, asesor del Gobierno Nacional en charla con Télam, dijo en otras palabras que en diciembre sería el mes más apropiado para que vuelva. Concretamente señalo: "Creo que ese escenario hasta diciembre no va a estar, por eso diciembre me parece un mes de seguridad. Para la vuelta del fútbol, el coronavirus tiene que ser un virus de contagio ocasional, disminuir la cantidad de casos a un ritmo menor al 1 por ciento diario", señaló López. Y en la misma línea, agregó: "Si es el virus no tiene una franca caída, no se puede comenzar a planificar nada. Hoy no es viable que haya fútbol y, por el momento, tampoco entrenamientos como se lo expliqué a Marchi en una conversación reciente".

Eduardo López infectógolo de Argentina

¿Cómo es la situación en Europa?

En Europa, el continente más afectado por el COVID-19, se ve diferente esta postura y la vuelta del fútbol sería pronto. El caso de Alemania es el más probable que vuelva en el mes de mayo, periódicos de aquel país explicaron que cada equipo dispone de un agente sanitario y en el mejor de los casos se prevé un test a cada jugador antes y después del partido y una estricta normativa de higiene que contempla la observancia de once puntos.

Con respecto a la Premier League, el gobierno no confía mucho en la propuesta formulada por los dirigentes en torno de la realización de los partidos: a puertas cerradas y con un máximo de 400 personas en el estadio, incluidos los periodistas, obligados asimismo a hacerse la prueba del Covid-19.

En España se prevé que las once fechas pendientes de la liga se desarrollen a partir del 12 de junio hasta el 26 de julio, inclusive, de acuerdo con los protocolos que la semana última homologó el Ministerio de Sanidad.

La Serie A de Italia está al borde de su cancelación, todavía hay controversias entre la plana mayor del Calcio y el ministro de Deporte, Vincenzo Spadafora, amén de que el gobierno haya autorizado desde hoy los entrenamientos individuales al aire libre para todas las disciplinas deportivas.

También está el caso de las series canceladas en el Viejo Continente, es el caso de: La Jupiler League de Bélgica fue dada por terminada con la coronación del Brujas (aunque falte aún la venia formal de la UEFA: Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol), la Eredivisie neerlandesa fue cancelada y dejado vacante el casillero del campeón y en la Ligue 1 de Francia el título resultó adjudicado a Paris Saint-Germain cuando llevaba 12 puntos de ventaja al Olympique de Marsella.