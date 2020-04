El padre de un reconocido futbolista argentino murió por coronavirus

El caso estremeció al mundo del fútbol en las últimas horas. La desgracia de Walter Montillo, ex San Lorenzo y Tigre y actualmente en la U de Chile, sacudió a propios y extraños. Su padre, Walter Oscar Montillo (60 años), y su abuelo, Oscar Montillo (91), fallecieron en la misma semana en Brandsen, Provincia de Buenos Aires. Las primeras informaciones indicaban que ambos presentaban síntomas de coronavirus ​y en la noche de este miércoles se confirmó finalmente que el papá del futbolista efectivamente estaba contagiado.

"El paciente tenía patologías previas: obesidad mórbida y diabetes. Falleció este martes por una neumonía y dio positivo por Covid-19", informó sin dar nombre propio Daniel Navarro, director del Instituto Médico Brandsen, en una conferencia de prensa conjunta con el intendente Daniel Cappelletti y el secretario de Salud del municipio, Pablo Costella.

Montillo, un empleado judicial, entró al hospital municipal de esa localidad con síntomas y fue aislado, pero factores como la diabetes y la obesidad mórbida agravaron su situación clínica y agudizaron el cuadro, según explicaron los especialistas. "El paciente ingresó el día 31 con fiebre. Luego pasó a terapia intensiva. El hisopado se realizó el jueves 2. Era posible Covid-19, pero recién hoy (por este miércoles) se confirmaron los resultados", agregó Navarro.

¿Cómo se contagió? "El señor trabajaba en el Ministerio de Justicia y ahí no había ningún caso. Se habría contagiado en la Ciudad de Buenos Aires", fue lo que se informó.

Costella, en tanto, aclaró que no se comunicó antes ya que si bien se trataba de un caso sospechoso, no había certezas: "Se haya o no informado a la prensa, no quiere decir que no se hayan tomado todas las medidas". A su vez, expresaron que la madre de Montillo permanece "aislada y asintomática por ahora".

¿Qué le pasó al abuelo de la Ardilla? Oscar Montillo entró a la clínica con un problema cardíaco y no con señales de tener el virus que mantiene al mundo en vilo. "El viernes 27 de marzo se interna el padre con insuficiencia cardíaca. Tenía un marcapasos que funcionaba mal", dijeron los médicos ante la consulta de los periodistas.

Lo que nunca se supo es si estaba o no contagiado. ¿Por qué no le realizaron el test? El argumento está basado en lo que ordenaron del Ministerio de Seguridad. Las pruebas para detectar coronavirus se llevan a cabo cuando se activa el protocolo correspondiente y esto sólo sucede cuando el paciente presenta los síntomas de la enfermedad. El abuelo de Montillo murió antes de manifestar síntomas.

Los tres familiares del enganche, que permanece con su mujer y sus tres hijos en Chile sin poder volver al país por el momento, son de Lanús, pero habían ido a pasar la cuarentena el 19 de marzo al barrio La Parada y, según aseguraron los médicos, no mantuvieron contacto con más gente. Actualmente hay dos personas más en Brandsen que esperan por los resultados para saber si tienen coronavirus.

Por su parte, el intendente Cappelletti subrayó que el del padre de Montillo no se trató un caso autóctono de Brandsen: "Dio positivo y cayó aquí. Ya está". Y agregó: "Yo creo que se está cumpliendo la cuarentena; sí hay gente que va a la farmacia o al supermercado. Le pido a la gente que siga cumpliendo la cuarentena".

Fuente: Clarín.