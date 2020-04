La bomba de Fernando Burlando que hace temblar al mundo Boca

Según adelantó este miércoles diario Clarín, el abogado Fernando Burlando pedirá la detención del jugador Sebastián Villa. La situación es cada vez más compleja para el futbolista colombiano, a raíz de la denuncia por violencia de género de su ex novia Daniel Cortes. El delantero podría quedar detenido si prospera la solicitud que hará el famoso letrado ante la Justicia.

Tras conocerse el pedido de detención por parte de Burlando, Villa abandonó el hogar de su amigo y compatriota Juan Fernando Quintero. El enganche de River ​lo estaba alojando en su casa de Canning desde el lunes, cuando se hizo pública la denuncia de Cortez. Esto produjo alivio en la entidad Millonaria, que no quiere que ni el club ni su propio jugador queden ligados al caso.

En diálogo con Radio La Red, el mediático abogado brindó detalles sobre como actuará en nombre de su defendida. "Apenas hablé con Daniela me di cuenta de que este caso es muy grave y me comuniqué con el Ministerio de Seguridad. Fue revisada y atendida por psicólogos antes de formular su declaración, y aclaro que las fotos y el video no son del último incidente que tuvo con él. Estamos acostumbrados en la Justicia a que debemos tomar todo tipo de recaudos ante esta gente que hace estas locuras, no tengan dudas de que vamos a pedir la detención de Sebastián Villa", señaló Burlando.

El letrado aseguró que Cortez jamás le pidió dinero al delantero de Boca, a quien le inició una causa penal luego de divulgarse el lunes las imágenes con visibles golpes en el rostro y en otras partes del cuerpo. "El quería que se vaya de la casa, en plena pandemia la quería dejar en la calle. Cuando ella toma la decisión de denunciarlo aparecieron las acusaciones de robo, extorsión y demás cosas. Esto es lamentable y me genera repugnancia, ya estamos tan acostumbrados a que obstaculicen a la Justicia que debemos tomar todo tipo de recaudos, pero no impedirán que pidamos la detención", afirmó.

"El hombre que le pega a una mujer es un cagón, esto es muy claro. Los hechos de violencia de género para mi no merecen perdón, creo que obedecen a una situación de inseguridad, de machismo. Es otra problemática de inseguridad que tenemos, frente a la pandemia de coronavirus, en medio de una cuarentena, surgen estos inconvenientes", agregó el abogado, con los tapones de punta.

El también defensor de los padres de Fernando Báez Sosa (el joven asesinado por un grupo de rugbiers en enero en Villa Gesell) inició una causa penal por violencia de género radicada en el Juzgado número 2 de garantías, de Esteban Echeverría; en tanto que el futbolista tiene como abogado defensor a Hipólito Pino, y acusó a su ex pareja de extorsión y de haberle pedido una cantidad de dinero "para no arruinarle la carrera".

Luego de que la joven colombiana hizo la denuncia por maltratos físicos y psicológicos, la fiscal a cargo Verónica Pérez ordenó la medida de exclusión del jugador y restricción perimetral de 1.500 metros, además de no poder tener contacto con ella en persona ni a través de otros medios de comunicación.