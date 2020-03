Polémica: los dos penales no cobrados y gol anulado a River

#TNTSports | ¿No lo vio? A Nacho Fernández lo bajaron en el área, pero Loustau no cobró nada.

¿Para vos era penal?



uD83DuDD03 No, no fue nada.

?? Sí, claro penal.#AtléticoTucumán uD83CuDD9A #River pic.twitter.com/krUDZqxCAN