Con suplentes, River enfrenta a la Liga de Quito en la altura

Un River con suplentes se enfrentará a la Liga en la altura de Quito por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo de Marcelo Gallardo, que no viajó a Ecuador por tener un cuadro de anginas, tendrá su debut en la competencia internacional de la que fue finalista en las últimas dos ediciones. Transmite ESPN 2

Desde las 21.30, River visitará a La Liga Deportiva Universitaria de Quito por el Grupo D. El arbitraje del encuentro estará a cargo del colombiano Andrés Rojas y se podrá seguir por ESPN 2.

Con suplentes, sin Gallardo y con la mira en la definición de la Superliga contra Boca. En los últimos tiempos, River se transformó en serio candidato a pelear cada edición de la Copa Libertadores. Desde que los Millonarios levantaron el tercer título de su historia en 2015, luego de vencer a Tigres de México, son protagonista del máximo torneo de clubes de fútbol en Sudamérica.

Después de terminar como vencedores en la histórica definición 2018 que se disputó en el Santiago Bernabéu de Madrid contra Boca, River se quedó a un paso del bicampeonato de América el año pasado. Con la ventaja y a 5 minutos del cierre, apareció el Flamengo para quitarle un nuevo campeonato a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

A pesar de lo sucedido en el final del 2019, el conjunto riverplatense volverá a ser uno de los animadores de la competición. Porque mantuvo la base de futbolistas -el único titular que perdió el entrenador fue Exequiel Palacios, que se fue a jugar al Bayer Leverkusen, de la Bundesliga alemana- y porque tiene a su amuleto sentado en el banco de los reemplazantes: el Muñeco decidió seguir como DT de River y buscar nuevos desafíos al frente del equipo que lo vio nacer en una cancha de fútbol.

El duelo de hoy en el estadio de la Liga Deportiva Universitaria será particular. Porque no tendrá a Gallardo en el banco -el club informó que el director técnico presenta un cuadro de anginas y por eso no viajó- y porque de los once que saldrán al campo, uno solo es titular.

Con la definición de la Superliga a jugarse en 72 horas, el entrenador de la institución de Núñez prefirió preservar a la base que viene comenzando los partidos del torneo local, por dicha razón sólo viajaron 16 futbolistas a Ecuador. Sin Armani en el arco -volverá a atajar Bologna-, con Robert Rojas y el regreso de Leo Ponzio -firmó la extensión de su vínculo con el club hasta junio de 2021- más Pratto como referencia de ataque, River tendrá su estreno copero.

En la vereda de enfrente estará un viejo conocido para el fútbol argentino. Campeón de la edición 2008 de la mano de Edgardo Bauza, la Liga buscará hacerse fuerte en condición de local y aprovechar el factor de la altura -se jugará el partido a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar- para sumar puntos valiosos en un grupo complicado, en el que además son protagonistas el siempre poderoso San Pablo, de Brasil, y Binacional, de Perú, una de las sorpresas del fútbol sudamericano en el 2019 y que también hace de local en la altura.

Por el torneo de Primera en Ecuador, la Liga superó 3-0 a El Nacional, el pasado viernes, y suma seis puntos en las primeras tres jornadas del certamen local. Es válido recordar que en la última edición de la Libertadores, el equipo que dirige el uruguayo Pablo Repetto llegó hasta los cuartos de final de la Copa, instancia en la que fue eliminado por el Boca de Gustavo Alfaro.

Fuente Infobae.

Liga de Quito: Adrián Gabbarini; Luis Ayala, Carlos Rodríguez, Franklin Guerra, Pedro Perlaza; Antonio Valencia, Lucas Villarruel, Marcos Caicedo, José Quintero; Júnior Sornoza y Cristian Martínez. DT: Pablo Repetto.

River: Enrique Bologna; Franco Paredes, Bruno Zuculini, Robert Rojas, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Leonardo Ponzio, Santiago Sosa, Cristian Ferreira; Julián Álvarez y Lucas Pratto. DT: Matías Biscay