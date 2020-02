Se emciende el torneo: Boca derrota a Talleres en Córdoba

Partido en desarrollo.

Boca necesita ir a ganar a Córdoba, no le queda otra. Los motivos son varios, pero dos de los más importantes tienen que ver con que el empate 0-0 contra Independiente en la reanudación de la Superliga lo dejó a tres puntos de River y con que el propio Miguel Ángel Russo, luego de ese comienzo trunco, avisó que va a ir con todo por el torneo. Por ende, le quedan seis fechas para salir campeón como él mismo dijo y la primera de esa lista será este domingo ante Talleres, casualmente en una provincia que no le trae buenos recuerdos ni al DT ni al Xeneize. ¿Por qué? Allí no consigue un triunfo hace casi ¡30 años!, cosa que intentará este domingo, desde las 21.45.

La última vez que Boca pudo ganar en el Mario Alberto Kempes fue el 22 de diciembre de 1991: 1-0 con gol de Ariel Boldrini. De ese equipo de Oscar Washington Tabárez formaban parte Carlos Fernando Navarro Montoya, Diego Soñora (hoy los dos trabajando en las Inferiores del club), Juan Simón, Alejandro Giuntini, Walter Pico (actualmente también en la cantera) y Diego Latorre. Seguramente en aquel momento no habrán pensado que ese encuentro por la fecha 19 quedaría marcado a fuego, ya que a partir de ahí el club no se trajo más victorias de Córdoba ante la T.

En total, y teniendo en cuenta que en ese transcurso los cordobeses han llegado a descender al Argentino A, son ocho enfrentamientos: cinco empates y tres victorias de Talleres. Lo curioso del caso es que en ¡seis de esos ocho! el DT (en el 92 era Tabárez y en 1995 Silvio Marzolini) era Carlos Bianchi: su mejor Boca no pudo en el Clausura 99, si ni siquiera convirtió pese a tener en cancha a Juan Román Riquelme, Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo. Tampoco el Virrey lo logró en Córdoba en el Clausura 2000 (2-2), en el 2001 (0-0) y en el Apertura de ese mismo año, ya que terminó perdiendo 1-0 el día que debutó Carlos Tevez.

Aunque la cosa no queda ahí... En el Clausura 2003, y también con Bianchi como entrenador, Boca perdió 3-1. Y mire cómo será que el último juego en el que el DT más influyente en la historia del club no consiguió los tres puntos, coincide casualmente con la última vez que Boca jugó en Córdoba ante Talleres (las cuatro que siguieron después fueron todas en la Bombonera): también fue parda 1-1 en el Apertura 2003, con un penal de Rolando Schiavi.

No hay dudas de que el Boca de Russo tienen que traerse los tres puntos como sea desde Córdoba si quiere pelearle el torneo a River, sí. Pero que le va a costar, le va a costar.