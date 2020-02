River recibe a los santiagueños para seguir sólo en la punta

Ahora no la suelto más: más de cinco años pasaron para que River fuera único puntero de un torneo local. En el medio copas, copas y más copas de todo tipo y color hicieron desviar lógicamente el objetivo doméstico, pero hoy, con el camino despejado en la Superliga, una vez que agarró el liderazgo del campeonato el equipo del Muñeco no quiere largarlo por nada del mundo. Por eso, dicen desde adentro, el plantel y el cuerpo técnico están completamente enfocados y mentalizados en ganar una de las pocas competencias que le faltan a este ciclo brillante. Como si se tratara de la Superliga Libertadores de América, algo por el estilo: quedan seis escalones por subir y esta tarde de domingo en el Monumental deberá escalar el primero: el mañoso Central Córdoba de Santiago del Estero.

Claro, ya lo anticipó el propio Muñeco en su conferencia del viernes: “Será un partido muy difícil”. Y es que más allá de las diferencias abismales de presupuesto, historia y jerarquía (entre otras decenas de ítems que podrían mencionarse), el equipo del Sapito Coleoni es muy bicho. Incluso le complicó la vida durante el primer tramo del partido que jugaron en diciembre por la final de la Copa Argentina que River terminó resolviendo fácil cuando todas las piezas de la máquina empezaron a funcionar. Pero eso fue otra cosa, fue una final: al equipo del Muñeco le suelen costar partidos como el que seguramente se le presentará esta tarde calurosa en Núñez. Porque probablemente el Ferroviario se le meta más atrás que ningún otro rival (sacando el Boca de Alfaro, claro) y juegue a aprovechar espacios y errores ajenos: con esa fórmula, Central, Vélez y San Lorenzo, por ejemplo, se llevaron victorias del Monumental en este mismo campeonato.

Con una cancha que, dicen en el club, mejoró en las últimas horas pero que no estará ni cerca de conformar al entrenador, River deberá pisar fuerte y, tal como dijo MG, no tener que mirar a sus costados, a lo que hagan los otros equipos del pelotón que lo sigue de atrás en esta Superliga, especialmente Boca. Y para eso debe recuperar el gen ganador en casa: de local sacó muchos menos puntos que jugando en condición de visitante y hoy podrá empezar a corregir esa tendencia. Y de conseguir una victoria que acaso empiece a desanimar a sus competidores en una Superliga que nunca estuvo tan al alcance: esta vez no se puede escapar. Esta vez el torneo no es el peor es nada de ninguna copa. Esta vez la liga es el objetivo central de River.

River: Armani; Díaz, Rojas, Martínez Quarta; Montiel, Pérez, Casco; Fernández, De la Cruz; Suárez y Borré. DT: Gallardo.

Central Córdoba: Rodríguez; Quílez, Salomón, Nani, Bay; Alzugaray, Meli, Vega, Rodríguez; Núñez y Herrera. DT: Coleoni.

HORA DEL PARTIDO: 17.35