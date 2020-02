Racing y Argentinos repartieron puntos, y no le sirvió a ninguno

Nadie quiere ser millonario. Nadie, al menos así, puede ser millonario. Porque Argentinos y Racing no tienen ningún mérito para llenarse los bolsillos de puntos y disputarle de verdad el campeonato a River. Este sábado, en La Paternal, repartieron porotos y los dos se quedaron con hambre. El Bicho porque ve cómo en un puñado de días el sueño de pelear el campeonato se va desvaneciendo, mientras que a la Academia el tren ya no lo espera hace rato. Ah, y si no se pone en movimiento, encima le van a copar la estación, porque los vecinos parecen haber despertado y se cruzarán el finde que viene...

Y aunque tenga ratos en los que sus dirigidos coquetean con el espanto, algo hay que reconocerle a Beccacece y es que acertó en su análisis durante la semana: les falta chispa. Ritmo y chispa. A pesar de un haber mostrado apenas una mejor imagen de la que dejó en su estreno como DT frente a Atlético Tucumán, la Academia repitió los males que tanto preocupan al blondo entrenador. Por ejemplo, la notable carencia de lucidez para quebrar las líneas de un Bicho que se puso en ventaja rápido y no sufrió durante 60 minutos. Entre otras cosas porque el técnico le erró fiero en la búsqueda de corregir sus desatinos. Intentó con Matías Rojas volcado sobre la derecha y la prueba resultó antinatural, al punto que el 10 se volvió predecible y no tuvo peso. Bah, en general faltó una luz que ilumine el rumbo de un equipo que perdió no sólo la chispa sino también el encendedor, los fósforos y hasta se le apagaron las hornallas. ¿Fuego tiene, maestro?

Para colmo, en la búsqueda de la llama desaparecida, Beccacece mete mano de manera curiosa. Curiosa y polémico, como ese ingreso de Soto en lugar de Licha López para llenar de centros a Cvitanich (que entró bien), o el intento con Montoya de lateral. Recién cuando sacó a Rojas de la banda derecha, la Academia tuvo algunos espasmos de reacción y, con el gol del pibe Banega, aunque sea levantó en confianza y hasta pudo ganarlo sobre el final en la jugada que le tapó Chaves a Cvita.