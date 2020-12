Después de 9 meses, arranca la acción para UPCN, Obras y UVT

Luego de varios meses sin competencia, este jueves retornará el vóley masculino en la Primera División de Argentina. Con la participación de siete clubes, de los cuales tres pertenecen a San Juan, mañana comenzará a disputarse el primer título de temporada: la Copa Argentina.

Hace semanas anunciábamos cómo habían quedado conformados los grupos en la primera ronda y, luego, quiénes son los jugadores que integran los equipos locales. Ahora llegó el turno de comunicar que, a las 15 horas de este jueves 10 de diciembre, el primer partido de la nueva temporada se pondrá en marcha. Y justamente, en el debut de esta copa (patrocinada por una empresa de seguros) un elenco de nuestra provincia dirá presente.

Ahora bien, previo a conocer el listado con cotejos deportivos a disputarse, es necesario recordar qué clubes, en dónde y cómo participarán de la contienda. Se sabe que hay equipos de nuestra provincia. Es el caso de UPCN San Juan Vóley, Obras de San Juan y Unión Vecinal de Trinidad (UVT). Aquí el distintivo especial es que el Comunitario debutará por primera vez en Primera. En el resto de los participantes aparece Paracao Vóley, Defensores de Banfield, Ciudad Vóley y Once Unidos.

Con respecto a la sede de este torneo, el ente nacional que regula este deporte decidió que Mar del Plata sea la ciudad que albergue el certamen. Por medio de una burbuja sanitaria, con exigentes protocolos de salud de por medio, todos los partidos se celebrarán en las instalaciones del Club Once Unidos.

A continuación, el fixture completo de la ronda inicial de la Copa Argentina.

JUE 10-12 – GRUPO 1 – 15 HORAS: PARACAO VÓLEY VS OBRAS DE SAN JUAN

JUE 10-12 – GRUPO 1 – 18 HORAS: CIUDAD VÓLEY VS DEF. DE BANFIELD

JUE 10-12 – GRUPO 2 – 21:30 HORAS: ONCE UNIDOS VS UPCN VÓLEY

VIE 11-12 – GRUPO 1 – 15 HORAS: DEF. DE BANFIELD VS PARACAO VÓLEY

VIE 11-12 – GRUPO 1 – 18 HORAS: CIUDAD VOLEY VS OBRAS DE SAN JUAN.

VIE 11-12 – GRUPO 2 – 21 HORAS: UPCN VÓLEY VS UVT SAN JUAN

SÁB 12-12 – GRUPO 1 – 15 HORAS: OBRAS SAN JUAN VS DEF. DE BANFIELD

SÁB 12-12 – GRUPO 1 – 18 HORAS: CIUDAD VÓLEY VS PARACAO VÓLEY.

SÁB 12-12 – GRUPO 2 – 21 HORAS: ONCE UNIDOS VS UVT SAN JUAN.

CUARTOS DE FINAL:

DOM 13-12 – HORA A CONFIRMAR – P11 - 2DO GRUPO 1 VS 3RO GRUPO 2

DOM 13-12 – HORA A CONFIRMAR – P12 - 1RO GRUPO 2 VS 4TO GRUPO 1

DOM 13-12 – HORA A CONFIRMAR – P10- 2DO GRUPO 2 VS 3RO GRUPO 1

SEMIFINALES:

MAR 15-12 – HORA A CONFIRMAR – P13 - 1RO GRUPO 1 VS GANADOR P10

MAR 15-12 – HORA A CONFIRMAR – P14 - GANADOR P12 VS GANADOR P11

FINAL:

JUE 17-12 – HORA A CONFIRMAR – GANADOR P13 VS GANADOR P14

Fuente: Sí San Juan