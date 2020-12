Se cumplen 50 años de una noche histórica de box argentino: cuando Ringo lo guapeó a Alí

El 7 de diciembre de 1970, Muhammad Ali se enfrentó al argentino Oscar "Ringo" Bonavena en una pelea que resultó memorable, pero igual de memorable fue la ceremonia de pesaje y conferencia de prensa previa.

Muhammad Ali, siempre metido en su personaje de hablador y juguetón, intentó hacer lo de siempre, pero se topó con un Ringo Bonavena pícaro que lo sacó varias veces de balance arrancando las risas de los presentes, y hasta las del mismo Ali.

Al final del combate, que ganó Ali, hubo un dialogo que quedó también para el recuerdo. Bonavena le ofreció disculpas a Ali por haberlo llamado gallina, mientras que Ali le dijo que había sido su rival más complicado hasta la fecha. Dos grandes, sin duda.

El video de la pelea

La crónica (hoy con polémica) de Hugo Asch: una delicia

Sobre el combate se ha escrito mucho, y te dejamos el video para que lo veas, si no lo hiciste, y saques tus conclusiones.

Elegimos traerte esta crónica tan personal del gran periodista Hugo Asch, que encuadra la pelea en un momento de la historia muy particular, y hace justicia con uno de los dos personajes, el campeón que enfrentó al poder real y pagó un precio altísimo por ello.

YO QUERÍA QUE GANARA ALI

Lo que más recuerdo de la pelea Alí-Bonavena es la sensación de incomodidad que tuve durante los casi 15 rounds que duró. La vi hace exactamente cincuenta años en la casa de mi nono Pepe, con mamá y algún primo. Todos gritaban cada vez que Bonavena atacaba. Yo no.

Yo quería que ganara Clay. Todavía, en Argentina, lo llamaban por su nombre de esclavo.

Era chico, pero sabía de boxeo. Veía las peleas de los miércoles con mi papá y tres años antes mi amigo Omar me llevó a verlo a Nicolino al Luna Park. Un privilegio, porque además ¡Locche ganó por nocaut! Vicente Derado, su rival, no salió al sexto. Uno de sus 14 KO 117 triunfos. Yo lo amaba. Me levanté tempranísimo cuando peleó con Fují para escucharla por radio y la grabé en un enorme Geloso. La escuché mil veces antes de ver las imágenes en blanco y negro.

Amaba a Locche, no a Bonavena.

Era simpático, pero todavía recuerdo la sensación de vergüenza que me dio la conferencia de prensa, cuando se tapó la nariz ‒todo buen racista sabe que los negros huelen mal‒ y lo llamó cobarde por no haber querido ir a la guerra de Vietnam.

Yo leía sobre esa guerra. Hoy parece raro que un nene de 11, 12 años supiera de esas cosas, pero yo leía Mafalda y toda revista o diario que me llegaba. ‘Woodstock’, la película del festival de 1969 ya se había estrenado en el cine de Callao y Santa Fé y me había impresionado muchísimo la letra de ‘Vietnam song’, la canción de Country Joe & the Fish:

“Y un, dos, tres, ¿Por qué estamos luchando? No me preguntes, me importa un carajo. ¡La siguiente parada es Vietnam! Y son… cinco, seis, siete, abre las puertas. No hay tiempo para preguntarse por qué. ¡Woopi! Todos vamos a morir”.

Yo amaba a Clay tanto como a Locche, y estaba furioso porque, por no ir a Vietnam, lo habían suspendido tres años, de 1967 a 1970. Volvió con Jerry Qarry y su segunda pelea fue con Bonavena.

Lo único que quería era que ganara Alí. Y ganó, en el round final. Por supuesto sé que Bonavena le pidió disculpas a Alí después de la pelea, y le explicó que solo quería calentar la pelea. Sé que guapeó y hasta lo toco feo en el round donde Alí vaticinó que lo noquearía. Pero hay cosas que no se hacen. Ni por plata, ni por nada.

Cinco años después yo ya era un pibito periodista y me lo crucé en la redacción de Siete Días. Tenía una espalda impresionante y una remera blanca con la leyenda ‘Las Malvinas son argentinas’. Me reí con él porque era muy simpático. Y se rió más cuando le dije que había hinchado por Alí.

La pelea es histórica, por supuesto, y Bonavena peleó como un valiente.

Pero el amor es otra cosa. Se siente o no se siente.

Y yo quería que ganara Alí.