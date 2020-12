¡Cuántos ceros!: mirá cuánto cobrará Campazzo por jugar en la NBA

Facundo Campazzo sigue agigantando su trayectoria profesional y también su billetera. Tras brillar en Europa, defendiendo la camiseta del Real Madrid, el base argentino desembarcó en los Denver Nuggets y está esperando su debut.

El cordobés se ha convertido en una de las sensaciones dentro del mercado de pases de la NBA y tiene todos los ojos posados sobre él.

“Cuando me deprimo, me pongo vídeos suyos porque me ponen una sonrisa en la cara. El chico juega con un fuego y una pasión que no siempre se ve. Se ajustará perfectamente a nuestra cultura", había sentenciado su entrenador, Michael Malone, días atrás cuando le consultaron al respecto en una conferencia de prensa.

El jugador firmó contrato por las próximas dos campañas con los Nuggets. A sus 29 años, Campazzo cobrará cerca de tres millones de dólares por año hasta la temporada 2021-2022. Además, un mimo a su cábala: podrá utilizar su tradicional camiseta con el número 7, tras la salida de Mason Plumlee.

Con respecto a la competencia, el equipo jugará tres encuentros previos al inicio de la temporada oficial. Los rivales serán los Golden State Warriors el 12 de diciembre y los Portland Trail Blazers, con quienes se medirán en dos ocasiones, el 16 y 18 del mismo mes. En el primero de los casos, Campazzo tendrá la oportunidad de enfrentarse a uno de sus jugadores favoritos: Stephen Curry.