Piloto mendocino, indignando por el valor de una cabaña en San Juan: "Sale más barato alquilar en Miami"

El fin de semana del 13 y 20 de diciembre el Turismo Carretera estará cerrando la temporada en San Juan, en el autódromo El Villicum, y hay mucha expectativa. Los pilotos más importantes del país llegarán una vez más a la provincia y aunque no las autoridades no confirmaron si los protagonistas se encerrarán en una burbuja sanitaria, el tuits del mendocino Julián Santero indica que esto no pasará.

Es que el piloto, integrante del equipo Alifraco Sport se mostró indignado en las redes sociales con el precio de los hospedajes en San Juan, teniendo en cuenta que entre fecha y fecha estará alojado en la provincia al menos una semana. "

"Sale más barato alquilar un departamento en Miami, frente al mar con un barman y preparándote caipirinha todo el día, que una cabaña en San Juan", escribió en su cuenta oficial de Twitter. Si bien después lo borró, su polémico posteo quedó grabado entre los internautas y generó todo tipo de opiniones.

Luego agregó: "Quizás sea porque hay carrera ahí, quizás, es una posibilidad, no sé".