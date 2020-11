Exclusivo: la temporada de ciclismo arrancará sin público y se correrá íntegramente en el Villicum

Oficial: la primera carrera de la Temporada de Ruta de Ciclismo 2020/2021 se disputará el domingo 8 de noviembre. Dicha carrera será sin público y se ejecutará netamente en el Autódromo El Villicum, según confirmaron fuentes oficiales a este diario.

La noticia fue confirmada este fin de semana después de que se presentó los protocolos correspondientes ante Salud Publica y una posterior reunión entre las partes involucradas: autoridades, dirigentes y equipos. A pesar de que existía la posibilidad de posponer el inicio del calendario, se decidió darle luz verde a la competencia pero con muchos cambios.

Por ejemplo la carrera inaugural no será el Circuito Apertura organizado por el Club Juan B. Del Bono, sino un homenaje organizado por la Federación Ciclista Sanjuanina. Y no será con público como estaba planeado en un principio, cuando se trazó un circuito por las calles de Albardón y Angaco. Esta vez, algo atípico pero necesario en pandemia y cuando los casos de coronavirus no cesan en San Juan, la apertura se disputará en su totalidad en el autódromo de Ruta 40: serán aproximadamente 24 giros y arrancará desde las 16.30.

La organización pretende evitar aglomeraciones de publico en las primeras dos fechas de la temporada. La segunda carrera, diagramada para el 22 de noviembre, será organizada por Del Bono y también se llevará a cabo en el trazado del Villicum. Con esto los fanáticos de las dos ruedas sólo podrán seguir al pelotón a través de la transmisión oficial de Gobierno, ya que al autodromo sólo podrá ingresar la organización, deportistas, dirigentes, personal de salud y seguridad, demás auxiliares y prensa (habrá capacidad limitada).

Otro de los cambios tiene que ver con el cierre de las inscripciones de los equipos que participarán de la primera fecha. Antes habitualmente cerraba el sábado pero ahora lo harán entre el miércoles y viernes. Esto obedece a la situación sanitaria, a que también deberán testear a todos los protagonistas antes de largar. Los exámenes, que serán test rápidos, se llevarán a cabo en dos tandas. Incluso se planea testear ese mismo día de competencia: esta medida quizás sea implementada para la prensa y auxiliares.

DATA BOMBA

La sorpresa es que la tercera fecha va a ser con público si la situación sanitaria lo permite. La misma sería el 6 de diciembre, pero se desconoce si será el Circuito Carlos Escudero o la Doble Cerrillo.

Cabe destacar que por la emergencia sanitaria todos los equipos que participan en el inicio de la temporada son de San Juan.