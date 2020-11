El Jefecito anunció su retiro del fútbol

Javier Mascherano anunció su retiro del fútbol tras el partido que Estudiantes perdió 1 a 0 frente a Argentinos Juniors en La Plata. A los 36 años, el Jefecito dijo no va más, y se suma a la de otro histórico que colgó los botines a comienzos de este mes: Fernando Gago, en Vélez.

Así fue el anuncio de Masche: "Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente. Hoy jugué mi último partido. Es una decisión que la venía pensando. Es el momento de terminar mi carrera, por sensaciones que tengo, por cosas que me fueron pasando en estos meses, que a nivel personal, habiéndolo pensado todo este tiempo, es terminar hoy. Sobre todo porque viví mi profesión al 100%, al máximo que podía. Y hoy me encuentro que hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarles el respeto ni a Estudiantes, que fue el club que confió en mi para mi vuelta, a mis compañeros ni a esta profesión que me ha dado todo. Básicamente quería anunciarlo para que no haya ningún tipo de especulaciones. Esto no tiene que ver con el club, ni con un resultado, tiene que ver con sensaciones que uno tuvo en este tiempo. Esa ilusión que uno tuvo, de ser futbolista, vaya apagándose. Volví post pandemia, pensé que esa ilusión la iba a volver a sentir, todo eso que me hizo ser quien soy y la verdad no pude. Por respeto a todos hoy es el momento dar un paso al costado y de terminar con esta carrera. No quería dejar pasar el tiempo para que no haya ningún tipo de especulación. Quiero agradecerles a todos los clubes, los entrenadores, a los compañeros que tuve a lo largo de mi carrera. Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de jugar los últimos tiempos, lamentablemente fueron menos de lo que quería. A veces uno no elige el final, se termina dando por sí solo. Agradecerle también al Chavo a todos mis compañeros por haberme soportado todo este tiempo. Quería que lo supieran todos por cómo me han tratado en este tiempo".

Luego pasó Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona y Hebei Fortune de China. Además, el Jefecito jugó cuatro mundiales, 2006, 2010, 2014 y 2018. Así, junto a Messi y Diego Maradona, integra el grupo de argentinos con más Copas del Mundo disputadas.

El santafesino tuvo una fuerte particularidad: debutó en la Selección antes que en River, ya que Marcelo Bielsa lo convocó para el amistoso ante Uruguay, en La Plata, jugado el 16 de julio de 2003 en el estadio Ciudad de La Plata (2 a 2 ). Luego, el técnico Leonardo Astrada le dio la titularidad por encima de un emblema como Matías Almeyda, y con el Millo ganó el Clausura 04. En 2005 pasó a Corinthians, donde fue campeón del Brasileirao aunque sin continuidad por una lesión, luego se incorporó al West Ham. Pero su mejor versión la mostró en el Liverpool, donde se destacó al punto que en 2010 lo compró el Barcelona, ​​entonces al mando de Pep Guardiola. En el Culé se cansó de ganar títulos: cinco Ligas, cinco Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Es el futbolista con mayor cantidad de partidos, 147, en la historia de la Selección, aunque en esto hay que contextualizar que hasta comienzos de los 90 las Eliminatorias eran en grupos de cinco equipos y que en los 80 volvió a disputarse la Copa América.

Fue fijo para Pekerman, luego Basile le respetó el puesto, como Maradona que lo consideró de la base. También Batista y Sabella lo consideraron intocable, como el Tata Martino y luego el Patón Bauza. Y Sampaoli lo tuvo y lo llevó al Mundial de Rusia cuando ya jugaba en China.

Sin dudas, la imagen más fuerte de su recorrido en la Selección fue el corte a Robben, en la semi de Brasil 14, cuando con el partido 0 a 0 se estiró para evitar el triunfo de la entonces Holanda. En ese partido, antes de los penales, una frase al arquero Sergio Romero quedó inmortalizada: "Hoy te convertís en héroe".

Fuente: Olé