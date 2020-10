Las escuelitas de fútbol de San Juan, cerradas hasta 2021

El rápido avance de la pandemia de coronavirus en San Juan puso en jaque otra vez a la redonda. Este lunes la Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó a este medio que las escuelitas vuelven a cerrarse, y descartaron que reabran en lo que resta del año.

La decisión fue tomada por la comisión directiva del organismo, pero avalada en su mayoría por los clubes que integran ese núcleo. Hubo malestar, sí. Algunos presidentes, como Daniel Peña de Unión, no estuvieron de acuerdo con nuevamente suspender las actividades en las inferiores.

"Yo planteé mi desconformidad pero no tuve mucha adherencia. Me parece injusto que la parte privada siga trabajando, como las escuelitas de fútbol 5, y no los clubes que tienen una función social y recreativa sobre todo en el sector más humilde, cuando los protocolos están dados. Me costó tomar esa decisión", comentó el dirigente del "Azul" de Villa Krause.

Los casos positivos que aparecieron en San Martín (4 jugadores y 1 auxiliar) y después en Sportivo Desamparados (el presidente Juan Valiente está aislado con coronavirus), encendieron las alarmas en el Gobierno y, sobre todo, en la Liga Sanjuanina. Fue así que, mediante una reunión, se acordó cerrar las instituciones hasta 2021 con el fin de preservar la salud de los chicos.

Los únicos clubes que pueden seguir funcionando son los que participan en torneos nacionales: San Martín, Peñarol, Sportivo Desamparados, Trinidad, Defensores de Boca y Alianza. Podrán abrir sus puertas sólo para los equipos que compiten en los torneos de AFA, es decir jugadores y cuerpo técnico del plantel mayor, y bajo estrictos protocolos de sanidad y seguridad.