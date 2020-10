Lourdes, la joven maravilla del stick y la bocha

Nadie duda que San Juan fue y será siempre la cuna del hockey sobre patines. Lo dice el mercado pases y la cifra de hockistas locales que cada temporada son seducidos por clubes de Europa, que ofrecen una mejor competencia y, sobre todo, estabilidad económica. No es nada nuevo decir que los jugadores sanjuaninos tienen una calidad y habilidad innata. Sin embargo, el caso de Lourdes Tabarelli, la niña maravilla del stick y la bocha, es sorprendente y uno de los pocos en el mundo.

La joven tiene 15 años y es una de las grandes promesas del Club Barrio Rivadavia, como de San Juan y el país. Una promesa que ya empezó a ser realidad hace un año, cuando con 14, se consagraba campeona del torneo más importante a nivel local. Con esa edad ya jugaba en la Primera de su equipo, era titular y le ganaba nada menos que al imbatible Concepción Patín Club. Hasta convirtió goles en aquella infartante e histórica definición para su institución.

Pero en el historial de Lourdes hay mucho más. Tenía 5 años cuando fue subcampeona del Campeonato de Unión y alcanzaba su primer podio. En 2014, con la categoría Infantil, con su equipo eran las segundas mejores del Mundialito de Bancaria. En 2015 y 2016 fue distinguida como "mejor jugadora" en el Argentino que se disputó en San Guillermo; y en esa misma época se adjudicaba su primer campeonato sanjuanino con Infantil.

Ya con Cadete, en el año 2017, gritó campeón por primera vez del Argentino y sumó el primero de los tres oros que logró con sus compañeras en el Campeonato Internacional. También festejó con la selección sanjuanina en el Argentino de Paraná (2019), de hecho el combinado provincial llegó a la final con una estupenda actuación suya: en los últimos tres segundos convirtió el gol de la victoria, de mitad de cancha para variar.

Sí, éxito tras éxito con apenas 15 años. Sin contar que desde 2019 es una de las sanjuaninas preseleccionadas para la selección argentina Sub-18 y en esas concentraciones se da el lujo de entrenar con Las Águilas, entre ellas, Luciana Agudo, su mayor ídola y quien, curiosamente, es otra jugadora que de niña empezó a deslumbrar.

El stick y la bocha como herencia

Lourdes viene de familia hockista. Su mamá Gisella juega con las "mamis hockey" y su tres hermanos también lo hacen en Olimpia y Barrio Rivadavia. Su papá Willy, que es chapista, no anda en patines pero es el más fanático del clan.

"Empecé a los 5 años porque toda mi familia practicaba hockey sobre patines. Lo veía a mi hermano Lucas y quería ponerme los patines. Así comencé en el Sindicato, pero como jugaba me cambié de club. Además porque mi tía trabajaba como casera en Rivadavia e iba siempre, sobre todo en verano", contó la protagonista de "El Proyecto".

Para la joven el hockey sobre patines cambio su vida. Si bien antes había practicado básquet, este deporte se robó toda su atención y su corazón. "Es lo mejor que tengo además de mi familia. Es algo que disfruto y me hace sentir diferente. Me encanta, es mi cable a tierra y me hace olvidar de todo", expresó Tabarelli.

Opinan de ella...

"Lourdes es una futura promesa de nuestro deporte. Su técnica y cualidades hacen que el hockey se vea tan simple. Ella disfruta dentro de la cancha. Se pudo ver el año pasado , con tan corta edad jugando una final del campeonato Oficial de Primera. De todos modos es un diamante en bruto que hay que terminar de pulir, y esto debe ser a su debido tiempo.

Pero no tengo duda que por el camino que va, será una gran representante no sólo de nuestra provincia sino de nuestra selección argentina", Mauricio García, DT de Barrio Rivadavia.

"Lourdes tiene algo que es muy destacado y es su técnica individual. Es muy buena. Siempre estuvo dos pasos más adelante que el resto y eso es destacado, hace la diferencia. Además de la madurez, es muy profesional a su edad y eso lo lleva a la cancha, lo representa en el juego. También lo que hace la diferencia es la humildad que tiene. Esos son sus tres pilares. Tiene mucho futuro a nivel de selecciones y europeo. Para mí es una nena que llega muy lejos", Jorge "Bebe", Castro, DT de Unión y una de las personas que más sabe sobre el hockey femenino.