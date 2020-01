Una mega organización policial para custodiar a la Vuelta

No hay dudas que la Vuelta a San Juan Internacional es el evento más importante en lo que respecta a lo deportivo y que mayor cantidad de público convoca en la provincia. En este marco el Gobierno y la Policía de San Juan se prepararon con antelación para no dejar ningún detalle librado al azar y garantizar la seguridad no sólo del espectador, sino de las 24 escuadras que formarán parte del pelotón. Por esa razón serán más de 1000 los efectivos que estarán afectados antes, durante y después de la competencia.

La 38º edición de la tradicional carrera sanjuanina comenzará el próximo domingo 26 de enero, pero el operativo de seguridad dará inicio este lunes cuando los seis equipos World Tour (la primera división del ciclismo mundial) arriben a la provincia. Dos integrantes del GAM (Grupo de Apoyo Motorizado) acompañarán a los pedaleros en el traslado del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento hasta el hotel Del Bono Park, donde se alojarán durante dos semanas. Los mismos efectivos serán los encargados de la custodia cuando salgan a entrenar por las rutas sanjuaninas.

Luego llegarán los 7 días de competencia. Para proteger al pelotón durante la carrera trabajarán 20 motos, que pertenecen a la división de Tránsito. También entrará en acción el servicio motorizado del GAM y una camioneta escoba, que cumplirá la función de auxiliar a algún corredor rezagado o algún vehículo policial que sufrió un desperfecto.

Respecto a los recorridos, la cantidad de efectivos dependerá de cada etapa. Para las que tienen menos cruces de calles, como la de Jáchal-Valle Fértil o la escalada al Alto Colorado apenas trabajarán no más de 150 agentes. Para el resto, al tratarse de recorridos en zonas urbanas, serán afectados 200 efectivos. Gendarmería colaborará en la última jornada, en los 9 giros al anillo de la Avenida Circunvalación.

El operativo es organizado y coordinado por el D3 de la Policía de San Juan, apoyado por la secretaría de Seguridad y de Deportes. Según señaló el Comisario Inspector Roberto Gómez, este plan de seguridad se viene diseñando desde el año pasado. “Apenas finalizó la competencia del 2019 hicimos un balance de lo positivo y negativo, y empezamos a trabajar en esta próxima edición”, señaló la autoridad.

Foto: Si San Juan.