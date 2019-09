La fuerte revelación de Maradona sobre por qué no dirigió en Argentina después de la Selección

El ex jugador de la Selección Argentina salió al campo de juego y el estadio explotó. Además brindó un discurso muy emotivo con promesas a los hinchas a quienes quiso saludar de cerca en el entrenamiento que preparó.

Por su parte, en un momento de la práctica, se acercó a hablar con los medios, explicó por qué no dirigió antes en el fútbol argentino y dejó una fuerte revelación.

"(Joseph) Blatter y (Julio) Grondona apuraban a los presidentes de los clubes para que no me contrataran en Argentina. Por supuesto que quería dirigir en el país, pero el tema eran esas dos personas. El fútbol argentino me hizo la cruz después de la Selección, lo sabían todos. En 1994, ellos me borraron junto con (Eduardo) Deluca. Pero estoy acá, de pie, como quería la Tota", manifestó Diego.