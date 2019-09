Bopp, rendida a los pies de Román: "Es una boxeadora difícil, que pega durísimo"

Se conocen desde 2017, cuando Cecilia Román decidió viajar a Buenos Aires con el fin de perfeccionarse y alcanzar un título mundial. En la escuela del reconocido entrenador Juan Ledesma, ubicada en la localidad de Caceros, Yésica Bopp recibió a la sanjuanina para convertirse luego en algo más que una sparring.

"Se forjó una amistad, de hecho somos socias en varios proyectos. Yo la inspiro a ella y ella me inspira a mí. Está en Buenos Aires, lejos de sus hijos y eso me pone la piel de gallina", dijo Yésica Bopp, minutos después de presentar su libro en la provincia.

La "Tuti", como la conocen arriba y abajo del ring, arribó a San Juan para presentar su libro "La novia del boxeo" y también para participar de los festejos por un nuevo aniversario del Púgil Club Raúl Landini. Llegó de la mano de Román, quien comentó que "es una mujer inspiradora, de buena energía. Me pone contenta traerla y que pueda compartir lo que es ella".

Después de la presentación ante aficionados y futuros boxeadores en el Landini, Yésica y Cecilia charlaron con Tiempo de San Juan sobre la amistad y la pasión que las une. "Es una genia, quiero ser el 10% de lo que es ella. Es una mujer que motiva y te enseña constantemente", tiró Román. Mientras que Bopp, entre risas y admiración, expresó que la sanjuanina que "aprendí mucho de ella y me inspiró a seguir. Ella fue superándose y me fue superando también, en el sentido de que me exigió cada vez más. Y esa exigencia está buena, porque nos contagia y complementa".

En sus primeros meses en Buenos Aires, Román se convirtió en sparring de Yésica Bopp. Pero cuando la sanjuanina alcanzó el título mundial frente a Carolina Duer, Yésica cedió el lugar de "figura" y pasó a ser ella la compañera de entrenamientos de la capitalina. "Si ella no hubiese puesto el 100% no hubiese logrado esta transformación. Nosotras le exigimos un montón. Más de lo que le íbamos a pegar, no le iba a pegar nadie. Y ella puso lo mejor y eso lo valoro", apuntó la "Tuti".

Sobre las condiciones de la campeona sanjuanina, Bopp destacó que "es recontra difícil, es durísima. Es duro trabajar con ella, uno boxea a consciencia, entendiendo que es una súper campeona, está formada y se la respeta como tal".