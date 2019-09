'The Best': Gallardo no, Pochettino sí

Diez títulos en cinco años como DT de River. Metió a River en semifinales de la Copa Libertadores por cuarta vez en las últimas cinco ediciones. Hasta fue considerado por muchos para ponerse el buzo de la Selección Argentina. Sin embargo, la ilusión de que Marcelo Gallardo consiguiera el premio The Best al mejor entrenador del mundo se desvaneció al no llegar a reunir la cantidad de votos necesarios para meterse entre los tres que competirán por el mayor reconocimiento oficial de la FIFA.

Los hinchas de River se organizaron a través de las redes sociales para ingresar al sitio web de la FIFA y votar por Gallardo. Napoleón puso a River en los primeros planos a nivel mundial al conseguir ganar la Libertadores y la Recopa Sudamericana en la temporada 2018/2019, pero los clicks no fueron suficientes.

Gallardo quedó relegado por tres entrenadores de la Premier League. La liga inglesa fue protagonista en las definiciones de los últimos torneos de la UEFA y se quedó con los tres candidatos a llevarse el premio: Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool) y el argentino Mauricio Pochettino (Tottenham).

El rosarino se destacó en los Spurs, liderando al equipo que jugó la final de la Champions League frente al Liverpool del alemán Klopp. Pochettino fue otro de los que sonó dirigir a la Selección ante la salida de Jorge Sampaoli, pero priorizó seguir haciendo carrera en Europa. La premiación será el 23 de septiembre en el teatro La Scala de Milán, Italia.

