Hockey sobre césped y pista: se bajó la lista opositora y Zapata seguirá al frente

Por Germán Rosales

Todo sigue igual en la Asociación Sanjuanina de Hockey sobre Césped y Pista debido a que el candidato de la lista opositora no contaba con dos avales para presentarse. Uno pertenecía a un club y el otro a los árbitros. Este último requisito suena a insólito porque es la única institución del país que pide esto para poder ser candidato a presidir el máximo órgano que nuclea a todos los clubes de la provincia.

En esta particular modalidad dejó sin chances a Nicolás Castro, quien estaba en campaña para disputarle el sillón principal a Javier Zapata. Este último seguirá al frente durante un periodo más debido a que no tiene lista opositora.

El ahora excandidato se mostró poco feliz por no poder presentarse: “Fue una pena. Tenía muchas ganas de darle un impulso al deporte en la provincia pero me faltaron avales para poder ser candidato. Tenía que tener apoyos de dos clubes y de los árbitros pero solamente pude conseguir el de UVT. Soy nuevo en esto y me prepararé para presentarme dentro de dos años”.

Con respecto al polémico aval para los jueces para postularse, Castro comentó: “Me parece un poco raro e insólito. Es la única institución del país que solicita eso. En rugby, futbol o cualquier otra disciplina no lo exigen salvo acá”

En cuanto si hubo juego desleal con respecto al oficialismo, el preparador físico expresó: “No actuaron de mala fe. Al contrario, solamente fui perdiendo apoyo y lamentablemente no podré ser candidato. Siento que hoy la Asociación no trabaja y descuida mucho a los clubes de la provincia. De todas manera seguiré colaborando para que el deporte crezca”.