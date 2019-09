El maestro sanjuanino del "Bati"

Confiesa ser poco futbolero, aun así no puede evitar sentir admiración por el Bati. "Reconozco la grandeza de lo que significa Batistuta, cuando lo vi me sorprendió la altura y su porte", cuenta Henry Martin, el piloto sanjuanino que está radicado en Buenos Aires y desde hace un año es instructor de la categoría Porsche GT3 Cup Trophy Argentina.

Este último fin de semana recibió al ex goleador de la Selección Argentina en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, en donde se convirtió en una especie de maestro al volante. Es que en su nueva faceta como instructor, le habló a Batistuta sobre las características del Porsche de 450 caballos, el más potente del país, y le explicó todas las técnicas de manejo.

"Vino a una clínica y le enseñamos el auto, también los conocimientos básicos. Nunca se había subido a un auto de carrera, así que primero lo llevé y después le tocó manejar a él. Quedó muy contento con su primera experiencia y quedó con ganas de volver", cuenta Henry a Tiempo de San Juan.

En 2011 se mencionó la posibilidad de ver a Batistuta en un auto de competición, precisamente en la categoría Fiat Línea. Ahora, con esta nueva incursión del ex artillero de Boca y River, se reflota la idea de verlo en un evento automovilístico. Consultado por esto, Henry apunta que como piloto al ex futbolista "lo vi bien, bastante tranquilo y con la serenidad de no salir a hacer algo más allá de sus límites. El Porsche es un auto potente, fuimos haciendo salidas e iba progresando. Es bastante difícil manejar este vehículo, pero a futuro se puede".