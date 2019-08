Con un sanjuanino como figura, el Sub 19 de Vóley jugó su última carta y clasificó a octavos

La Selección Argentina en la que juegan los sanjuaninos Manuel Armoa y Lucas Ibazeta tuvo un gran cierre de primera ronda en el Campeonato Mundial Sub 19 Masculino en Túnez: este domingo, el equipo nacional derrotó en cuatro sets a Japón y no sólo consumó su pase de ronda, sino que escaló posiciones en el Grupo C y evitará a un líder de zona en el cruce de octavos de final.

Con una brillante actuación, el hijo del DT de UPCN fue figura y goleador del partido, que aportó un set entero (25 puntos) a la cosecha nacional.

Argentina prevaleció con parciales de 25-23, 18-25, 26-24 y 25-21, en un partido que pudo afrontar ya con la clasificación asegurada, por el triunfo de Alemania sobre México en el turno previo. Asimismo, como ese partido fue 3-2, el punto que los europeos dejaron ir por no ganar antes del tie-break abría la puerta para los chicos de sumar una posición en la zona.

En este panorama, el equipo nacional salió con determinación a aprovechar la chance y contuvo a Japón principalmente desde el bloqueo, con un margen de 14-6 (5 puntos de Agustín Gallardo por esa vía). Argentina además ganó la batalla del ataque y la contra (61 a 53) y, si bien cometió dos errores más que Japón, mantuvo prolijidad en ese aspecto: sólo 16 fallas contra 14 asiáticas.

Para completar el cóctel de la victoria, Wilson Acosta acompañó con 14 conquistas y el mencionado Gallardo terminó con 12, en un buen nivel colectivo de la celeste y blanca.

Con el resultado, Argentina quedó tercera en el Grupo C: con récord de 2-2 y 6 puntos, quedó atrás de Japón (7 puntos) y encima de Alemania (6 puntos, pero un set más en contra en el diferencial). Por lo tanto, de acuerdo a los cruces desplegados en la web oficial del certamen, el rival será el segundo clasificado del Grupo D, que puede ser Rusia o Estados Unidos. Ambos juegan entre sí en el último turno de este domingo (a las 15.30 de nuestro país) para definir el uno-dos de la zona.

Fuente: Somos Vóley