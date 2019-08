Rústico rústico: el planchazo de De Rossi a Goltz

El Romano es así. Juega al límite, va mucho al piso y es su sello, más allá de su claridad y de su oficio. En este caso, por su ímpetu, le dio un planchazo ¡a Goltz! De Rossi fue al piso con la pierna alta para tratar de rechazar un pelotazo largo, se deslizó y no vio lo que había: le dio con la pierna alta al central, que venía de frente. Por suerte quedó ahí, no pasó nada y el defensor no se lesionó.

Pasó inadvertida la jugada en medio del partido, justamente porque el juego siguió rápido después de una falta inmediata por la derecha y no hubo lastimados. ¡A tener cuidado con el gran Daniele!