Se va Forestello: Miadosqui dijo que "se quiere ir"

Luego de la derrota de San Martín, de local y con un jugador de más, frente a Estudiantes de Buenos Aires, el director técnico Rubén Darío Forestello decidió renunciar a su cargo después de reunirse con el presidente Jorge Miadosqui, que fue quien dio la primicia y confirmó la salida del 'Yagui'. Minutos después de la confirmación, el DT reconoció que será lo mejor para el plantel.

"Se quiere ir. Dice que el equipo y la gente no le responden", sostuvo Miadosqui mientras que Forestello agregó: "Lo venía pensando. No estoy caliente, es una decisión tomada. Será un cambio de aire para los jugadores".

Tras una dura derrota en el debut del Verdinegro como local, en la segunda categoría del fútbol argentino, los hinchas no escondieron su enojo por el desarrollo del encuentro en el que se vio a un equipo sin ideas y poca generación de juego. Pitazo final y los silbidos se multiplicaron desde las gradas para con los jugadores y el cuerpo técnico. El ambiente estaba caldeado, pero nadie imaginaba que la bomba caería en Concepción.

Ni bien terminó el partido, el presidente verdinegro se metió furioso al vestuario y mantuvo un encuentro con el entrenador en el que se dijeron de todo y este último le presentó la renuncia. El primero en hablar fue el coordinador de Selecciones de AFA, que se despachó ante los primeros micrófonos radiales que encontró: "Si se quiere ir no podemos hacer nada. No quiere seguir, dice que se quiere ir, que el grupo y la gente no le responden".

Por su parte, el protagonista aclaró detalles con la prensa en las puertas de los vestuarios. "Me parece que es lo mejor que puedo hacer. Hablé con los referentes y hay cuestiones que no puedo dar a conocer, pero sí puedo decir que tenemos un arrastre de cuestiones laborales, con lesiones y otras situaciones", manifestó.

Si bien reconoció que las expectativas estaban puestas en buenos resultados, con el resultado de este sábado, tomó la determinación. "Con la pérdida de categoría, uno se hizo cargo de ciertas cosas y por eso todo se hace largo", dijo en referencia al arrastre que mencionó.

Totalmente desligado y ya opinando desde afuera, aseguró que "les va a venir bien el cambio de aire, es un gran plantel que solo se tiene que encaminar". Al mismo tiempo que advirtió: "Irme ahora es justo, con todo lo que queda por delante".

Tras aseverar que la decisión no la tomó "en caliente" pues dijo que es una persona grande para reaccionar así, se marchó con bolsos en sus manos, en soledad y de a pie hasta el estacionamiento.