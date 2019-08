Pálida imagen del Verdinegro en el último partido de la era Forestello

El ahora ex entrenador verdinegro jugó al misterio toda la semana. Prueba tras pruebas en las prácticas y nunca confirmó la alineación titular ante un rival que nunca escondió nada y lo demostró en la cancha. Equipo corto, rápido por los costados y ordenado. Con esos argumentos le complicó la vida a San Martín que nunca se supo a qué jugó durante los ochenta minutos.

Durante la segunda mitad se vieron chispazo del elenco sanjuanino pero no fue suficiente para vencer al arquero Barrionuevo. Parecía cosa juzgada el empate pero un insólito descuido defensivo le dio una eternidad a Melo para que la parara, acomodara y definiera al segundo palo de Ardente y decretar la victoria para el equipo de Caseros.

Sin rumbo y sin brújula, San Martín cayó como local. Además, se quedó sin entrenador por que Forestello "no quiere seguir, se quiere ir". Palabras exactas del Jorge Miadosqui; el titular del club de Concepción.

A continuación detallamos los puntajes de los jugadores verdinegro:

Luis Ardente (5) cuando le llegaron respondió. Tapó un mano a mano clave. Sin respuesta en el gol.

Rafael Barrios (3): Flojo partido. Fue superado por su costado y no pasó bien al ataque. Pudo recomponer su performance pero erró un gol increíble.

Francisco Álvarez (5): Seguro. No sé complicó nunca. Una pifia suya pudo arruinar su performance. Nunca perdió la marca en las pelotas paradas.

Facundo Monteseirin (4): Defendió correctamente. Simpleza para pasar la pelota. Sin embargo, subestimó el centro que derivó en el gol de la visita.

Ian Escobar (3): Otra floja actuación. No ofrece garantías para defender ni para atacar. Un insólito descuido suyo dejó a Melo solo con Ardente.

Luis Jeréz Silva (5): Dueño de la mitad de la cancha. Cortó la pelota pero no hizo jugar al equipo.

Marcos Gelabert (4): Perdido por el costado. Su hábitat es por centro siendo el conductor. Le faltó asociarse con Barinaga.

Nicolás Pelaitay (5): Defensivamente cumplió pero no fue variante en ataque. Tosco con la pelota para darle juego al equipo

Martín Bravo (4): Desaprovechado. No gravitó por el costado. Sin embargo, supo la misma garra que nos tiene acostumbrado.

Pablo Palacios Alvarenga (3): Estático. Le llegó poco la pelota y cuando la tuvo lo fue resolutivo. Fue controlado por la pareja central visitante. Se fue reemplazado en el entretiempo.

Cristian Barinaga (5): Desaparecido en el primer tiempo pero brilló con en el segundo. Su posición es por el centro donde puede hacer jugar al equipo y desplegar su fútbol.

Nicolás Bertochi (4): No cumplió porque no le dio juego al equipo.

Ezequiel Vidal (6): Su entusiasmo contagió al equipo. Gravitante por el costado pero no tiró buenas emos centros.

Matías Giménez (6): Desfachatez para jugar. Fue lo mejor del equipo a pesar de contar con pocos minutos. El pibe pide pista para entrar al once titular.