Se le cumplió el sueño al pibe: “Nanu” jugará en Europa

Desde que agarró por primera vez la bocha y el stick siempre soñó con este momento. Pasó momentos duros con sus padres cuando tuvo que dejar su querido Racing y Jachal para poder crecer como hockista. Sin embargo, el tiempo lo premió a tanto esfuerzo; el talentoso Nahuel Castro firmará para el Liceo de la Coruña por tres años y jugará en una de las ligas más importante del mundo.

Nanu Castro se mostró alegre y entusiasmado por este gran paso en su carrera: “Estoy feliz. Todavía no caigo. Es algo único que siempre esperé. La próxima semana viajo a España para sellar mi vínculo con el club y vestir la camiseta del Liceo durante tres años”.

Nanu Castro la rompió en el mundial de Barcelona

Sus padres están orgulloso del logro que tiene su hijo: “Hay una mezcla de alegría y tristeza porque no quieren que me vayan pero saben que es una oportunidad que no puedo dejar pasar. Cada paso que di fui pensando en todo el sacrificio que hacían mis viejos. Valoro cada gesto que ellos hicieron conmigo para que hoy tenga esta posibilidad”.

Para Castro todavía hay tiempo de cumplir otro anhelo como jugador de hockey sobre patines: “Es otro sueño que me queda. Volver a jugar en Racing. Hoy es un poco complicado porque no tienen primera y pocas divisiones inferiores pero estoy seguro que algún día me voy a volver a poner la camiseta del club que me enseñó amar este deporte”.