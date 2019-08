El sábado comienza la acción en la liga local de fútbol

Tras la confirmación de la policía de la provincia, se definió el cronograma de partidos del tercer capítulo del certamen local. Los encuentros se llevarán a cabo el sábado 24 y domingo 25. Todos comenzarán a las 16,00 hs en primera y 14,00 hs la cuarta.

Entre los que más se destacan aparecen el duelo que sostendrán Sportivo Desamparados con Alianza en el serpentario. Otro choque atractivo será el de Atenas vs Marquesado. Además, el domingo será para alquilar balcones ya que el encuentro entre San Martín vs Trinidad y Unión vs Aberastain prometen ser vibrantes.

A continuación detallamos el cronograma completo de partidos

Sábado 24 de agosto

Primera 16,00 hs. - Cuarta 14,00 hs.

Colón Júnior vs Árbol Verde

Sportivo Rivadavia vs Villa Obrera

Atenas vs Marquesado

Sportivo Desamparados vs Alianza

Peñarol vs Carpintería

Domingo 25 de agosto

Primera 16,00 hs. - Cuarta 14,00 hs

San Martín vs Trinidad

Unión vs Aberastain

9 de Julio vs Del Bono