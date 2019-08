Vóley: con la presencia de sanjuaninos la selección juvenil ya se encuentra en Túnez

El seleccionado U19 ya se encuentra en Túnez para ultimar detalles para el inminente inicio del Mundial Juvenil que contará con la presencia de los sanjuaninos Lucas Ibazeta y Manuel Armoa. Ambos son jugadores de UPCN Vóley y formarán parte del plantel de primera. Además, Ibazata será el capitán de la celeste y blanca.

En la semana previa al inicio del torneo se disputará una importante serie amistosa preparatoria con la participación de Túnez, Argentina, Italia, Cuba (Un grupo) y Brasil, Bulgaria, Egipto y Bahréin, organizado por la federación nacional de Túnez. El torneo previo se dipsutará del 14 al 18 de agosto. En las últimas horas la Selección de Irán se sumó a la preparación y estaba en tratativas la definición del sistema de juego.

La mejor ubicación de Argentina en la categoría Sub 19 fue la medalla de plata en la edición de 2015, cuando Chaco y Corrientes fueron sede de un torneo inolvidable. Además, será parte del grupo C en el Campeonato Mundial junto a Japón, Egipto, Alemania y México. El orden de partidos será el siguiente:

Miércoles 21 6:00 am vs México

Jueves 22 6:00 am vs Egipto

Viernes 23 9:00 am vs Alemania

Sábado 25 9:00 am vs Japón

PLANTEL ARGENTINO

2 Cascu Ramses - Central

5 Acosta Wilson - Opuesto

6 Aloisi Luciano - Armador

7 Ibazeta Lucas - Receptor Punta (Capitán)

8 Scarpa Tobías - Líbero

9 Armoa Manuel - Receptor Punta

10 Capogrosso Tomás - Receptor Punta

12 Acosta Sergio - Opuesto

13 Gallardo Agustín - Central

14 Vidoni Valentino - Receptor Punta

15 Urchevich Pablo - Armador

17 Soria Rodrigo - Central

CUERPO TÉCNICO

Entrenador: Pablo Rico

Asistente: Marcos Blanco

Médico: Damián Poglajen

Estadístico: Alberto Varela

Manager: Diego David