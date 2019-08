Mirá el programa completo de la súper velada de boxeo en el Cantoni

Cada vez falta menos para la gran velada boxística en la que se pondrá dos títulos mundiales y tendrá a las dos sanjuaninas defendiendo los cinturones en el mítico estadio Aldo Cantoni. Cecilia Román defenderá por quinta vez la corona Gallo ante la jujeña, actual campeona argentina, Julieta “La Zorrita” Cardozo; Mientras que Leonela Yúdica irá por su octava exitosa defensa ante a la mexicana Isabel “Estrella” Millán.

La ceremonia de pesaje y conferencia de prensa previa a la pelea será el próximo jueves 15 de agosto a las 18 horas en el Salón Oro del Hotel Provincial. Asimismo, los valores de las entradas para la jornada mundialista son: Entrada general $100, que comprende las cabeceras norte y sur y la platea este; Platea Oeste $200 y Ring side $300 y podrán adquirirse en boletarías del Estadio Cantoni desde el jueves 15, en horario de 10 a 17 horas y el día de las peleas, a partir de las 10 horas.

A continuación detallamos el cronograma de pelea:

Programa de peleas



Título mundial FIB Mosca

- 10 rounds

Leonela Paola Yúdica (16 ganadas, 3 empates) vs. Isabel Millán (25 ganadas, 5 perdidas, 1 empate)

Título mundial FIB Gallo

- 10 rounds

María Cecilia Román (14 ganadas, 4 perdidas, 1 empate) vs. Julieta Andrea Inés Cardozo (12 ganadas, 3 perdidas).

Profesionales

- 6 rounds categoría Pluma

Carlos Jorge Luis Sardinez (15 ganadas, 2 perdidas) vs. Diego Oscar Silva (29 ganadas, 4 perdidas, 4 empates)

- 4 rounds categoría Pluma

Fabián Álvarez (3 ganadas, 1 perdida) vs. Brian Martínez (1 ganada, 1 perdida)

- 4 rounds categoría Super welter

Emiliano Guevara (1 perdida) vs. Diego Martínez (1 ganada)

Amateur

Varones Mayores

- 91kg - Luciano Carabajal (San Juan) vs Rodrigo Araya (Mendoza)

- 69 kg - Título sanjuanino - David Murúa (RM Boxing) vs Emanuel Agüero (Impacto Box)

- 64 kg - Título sanjuanino - Agustín Silva (RM Boxing) vs Martín Garay (Landini)

- 56 kg - Título sanjuanino - Ismael Riveros vs Lucas Guzmán

- 52 kg - Kevin Álvarez (Mocoroa) vs Agustín Olmedo (RM Boxing)

Varones Juveniles

- 60 kg - Esteban Gutiérrez (San Juan) vs Isaías Luna (La Rioja)

- 56 kg - Jeremías Orosco (San Juan) vs Franco Ibarra

- 64 kg - Joel Pereyra (Unión Villa San Damián) vs Ciro Navarro (Estrella Juniors)

Varones Cadetes

- 63 kg - Carlos Vera (San Juan) vs Leonel Pacheco (La Rioja)

Mujeres Cadetes

- 50 kg - Gabriela Paez (San Juan) vs Yohana Rodríguez (La Rioja)

Mujeres Mayores hasta 51 kg

- Fátima Villafañe vs Florencia Villareal