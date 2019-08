Fútbol local: este fin de semana se reanuda el torneo de verano

La pecosa vuelve a rodar para el deleite de todo el pueblo futbolero de la provincia cuando se reanude la segunda fecha del apasionante torneo de verano "Dr. Pascual Quijana" que organiza la Liga Sanjuanina de Fútbol desde el próximo sábado 17 de agosto con la disputa de dos encuentros.

El plato fuerte será los duelos que sostendrán Deportivo Aberastain vs Sportivo Peñarol y Árbol Verde vs San Martín. En el primero, ambos equipos atraviesan un gran presente y fueron protagonista en el certamen que se disputó en el primer semestre del año. El segundo, se reeditará una vez más un partido que siempre suele ser atrapante cuando estos dos elencos se ven la cara.

A continuación detallamos el cronograma de partido y la tabla de posiciones

Partidos

Sábado 17 de agosto - Primera 16,00 hs. - Cuarta 14,00 hs.

Villa Obrera vs Atenas de Pocito

Marquesado vs Colón Juniors

Árbol Verde vs San Martín

Domingo 18 de agosto - Primera 16,00 hs. - Cuarta 14,00 hs.

Carpintería vs Sportivo Rivadavia

Aberastain vs Peñarol

Del bono vs Unión

Lunes 19 de agosto - Primera 16,00 hs. - Cuarta 14,00 hs.

Alianza vs 9 de Julio

Trinidad vs Sportivo Desamparados (postergado)

Tabla de posiciones