Desafío de las Estrellas: desde el viernes comienza la venta de entradas

Novedades importantes en la venta de entradas por boleterías para la 10ª fecha del Turismo Carretera a disputarse en el Circuito San Juan Villicum del 23 al 25 de agosto. Por una lado confirmar la postergación de solo un día en el inicio de la venta presencial, ya que originalmente se anunció para el jueves, siendo la fecha correcta de inicio para este viernes 16 de agosto en horario corrido de 10 a 17 hs.

La compra de entradas puede hacerse en efectivo o bien con tarjeta de crédito, pero en boleterías solo se reciben las tarjetas emitidas por el Banco San Juan, en cuyo caso se pueden adquirir en 3 cuotas sin interés. El convenio es con el Banco San Juan, por lo tanto no se reciben tarjetas de otro banco emisor que no sea el mencionado. De la misma manera, la compra de tickets online a través de Autoentrada.com, se puede hacer con tarjetas de crédito de cualquier banco, pero las entradas adquiridas con tarjetas emitidas por el Banco San Juan, tienen como promoción 3 cuotas sin intereses.

Para adquirir las entradas en el estadio Aldo Cantoni, los interesados deben ubicar la casilla o módulo instalado en la esquina de Urquiza y San Luis, ploteado con la leyenda “Venta de Entradas” y las gráfica del TC, y en caso de tener que hacer cola, hacerla sobre la vereda de la Facultad de Ingeniería por calle Urquiza. Recordemos que las boleterías habituales del estadio Cantoni, no pueden ser utilizadas debido a los cortes generados por las obras en el Parque de Mayo.

Valores de las entradas

1) Sector de Acampe y tribuna fin de recta: $ 200.- (Conservadora SI / Asado SI)

2) Campo VIP y Tribuna Panorámica : $ 300.- (Conservadora SI / Asado NO)

3) Tribuna Premium: $ 400.- (Conservadora SI / Asado NO) con derecho de ingreso al Paddock en horario habilitados

4) Sector de Boxes: $ 900.- (Conservadora NO / Asado NO)

Detalle completo de la venta de entradas

Venta online

A través del sitio www.autoentrada.com con tarjeta de crédito. Debe abonarse la comisión al sitio web, que será adicionado al valor de la entrada.

Las entradas adquiridas por este medio, deben canjearse en Boleterías del estadio Aldo Cantoni en los siguientes días y horarios: Viernes 16, Sábado 17 de 11 a 18 hs y del lunes 19 al sábado 24 de agosto 2019 de 11 a 18 hs. Es indispensable se presente, EXCLUSIVAMENTE el titular de la tarjeta acompañado de: TARJETA de crédito, DNI y MAIL IMPRESO CON TODOS LOS CÓDIGOS QR (uno por entrada) provisto por el sistema de venta. No se entregarán entradas en el Autódromo, sin excepción

Venta en boleterías

Tal cual lo expresado anteriormente, la venta comienza el viernes 16 de agosto en efectivo o con tarjetas del Banco San Juan, los siguientes días y horarios:

Viernes 16 de agosto: 10 a 17 hs

Sábado 17 de agosto: 10 a 13 hs

Lunes 19 a sábado 24 de agosto: 10 a 17 hs

Venta en el Circuito San Juan Villicum

Desde el Jueves 22 de agosto comenzará la venta de entradas en la puerta del Circuito San Juan Villicum. Las boleterías se habilitarán de 6 a 20 hs, desde el jueves y hasta el sábado 24. El domingo 25 se habilitarán a las 6 hs y hasta el horario de la competencia. Solo se podrán adquirir entradas en efectivo.

Se instalarán tres puntos de venta:

Paralelo a ruta 40 antes de llegar al circuito y finalizando el Parque Industrial

En puerta de acceso 9 (ingresos de Campo VIP y Tribuna Panorámica)

En la puerta de acceso 5 (Ingreso al sector de Acampe).