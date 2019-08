"¿Quién es ese? No lo conozco, lo veré en el Monumental": el "Beto" Alonso menospreció a Daniele De Rossi

Norberto Alonso, gloria de River, no parece muy impactado por la irrupción de Daniele De Rossi en el fútbol argentino. Minutos antes del debut del italiano, de 36 años, con la camiseta de Boca frente a Almagro por Copa Argentina, el ex enlace fue consultado en Fox Sports por la presencia del mediocampista en el plantel del clásico rival del "Millonario". Y fue contundente…

"River está bien, es el mejor equipo argentino. Vamos a jugar por la Copa Libertadores y River tiene que ir por todo; cuando te ponés la camiseta de tenés que ir por todo, lo veo candidato. Veo muy difícil a Gremio en este torneo. ¿Boca? No. Boca… En el fútbol se van produciendo ciclos, y este es el ciclo de River. No te digo que le gana por la camiseta, pero le gana a Boca", prologó, pensando en un hipotético cruce en semifinales, por el certamen continental más importante.

Allí se inició un diálogo entre Sebastián Vignolo, conductor del ciclo de TV, y el "Beto", en el que el ídolo de la "Banda" menospreció a la nueva figura de Boca.

-Mirá que Boca hoy muestra a De Rossi, eh

-¿A quién?

-A De Rossi

-¿Quién es ese?

-¿Cómo quién es? Campeón del mundo, figura de la Roma

-No lo conozco

-¿Me estás cargando?

-No, para nada, no sé quién es. Te juro que no

-Salió campeón del mundo en 2006

-No lo conozco, ¿qué querés que te diga? La verdad no sé quién es

-Estuvo con Maradona

-¿Estuvo qué? ¿Comiendo?

-Uno que juega de 5 y dice que es hincha de Boca

-¿Ah si? Le dijeron que diga que es hincha de Boca. Si les digo que no lo conozco, no lo conozco

-¿A (Francesco) Totti lo conocés?

-Sí

-Jugó con De Rossi en Roma

-¿Jugó? Lo voy a ver cuando venga al Monumental

Más allá de la chicana (o continuando con la misma), Alonso subrayó la partida de Nahitan Nández a Cagliari, una baja sensible para la escuadra de Gustavo Alfaro. "Se fue un jugador importante en el medio, de marca, que es Nandez, porque vos tenés que equilibrar a tu equipo. River está más equilibrado porque está muy bien en la columna vertebral", aseguró. Y dijo que el hecho de que Gallardo "tiene el vestuario aceitado" pone al "Millonario" en mejor posición.

"Mandale saludos a De Rossi, voy a ver a Almagro, ja", concluyó su dardo al italiano, poniéndole condimento al Superclásico, pautado para el 1° de septiembre, por la Superliga.

