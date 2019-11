Copa Davis: Argentina perdió los dos singles y buscará un punto esperanzador en el dobles

View this post on Instagram

#Alemania se quedu00f3 con el primer punto de la serie ante #Argentina tras el triunfo 1-6, 6-3 y 6-4 de Philipp #Kohlschreiber ud83cudde9ud83cuddea ante Guido #Pella ud83cudde6ud83cuddf7. ud83cudfbe . . . #CopaDavis #Tenis