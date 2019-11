Copa Davis: con un 'Peque' Schwartzman arrasador, le dio el segundo punto a la Argentina

View this post on Instagram

u00a1Game, set y serie para #Argentina! ud83cudde6ud83cuddf7 2-0 ud83cudde8ud83cuddf1 . @dieschwartzman jugu00f3 un partido brillante para derrotar 6-2 y 6-2 a Cristian #Garin y sellar el triunfo sobre #Chile en el debut. ud83dudca5 . #CopaDavis #Tenis #Actualidad