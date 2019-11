El goleador millonario que declaró su fanatismo por Omega

View this post on Instagram

Que placer amigo conocerte y enlazar una linda amistad GRACIAS @matisuarez88 por hacerme vivir esto como hincha de RIVER y futbolero ud83dudcaaud83dude4c GRACIAS por escuchar nuestra mu00fasica y muy emocionado de saber que OMEGA suena en RIVER ud83dude2dud83dude0d