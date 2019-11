En el arranque de los Juegos Binacionales, San Juan estrenó su primera pista sintética de atletismo

Con un multitudinario acto de apertura que tuvo lugar en el Centro de Educación Física (CEF) Nº20, este domingo se pusieron en marcha los Juegos Binacionales de Integración que por tercera vez tienen a San Juan como sede. La ocasión, además, fue propicia para que el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dejara inaugurada en el mencionado predio deportivo la pista de atletismo “Jesús ‘Ñandú’ Morales”, la primera de su tipo en la provincia, ya que es sintética.

Acompañaron al primer mandatario, los ministros de Infraestructura y Servicio Públicos, Julio Ortiz Andino; de Educación, Felipe De Los Ríos; y de Gobierno, Emilio Basitrocchi; el secretario de Deportes, Jorge Chica; el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego; el intendente de Pocito, Fabián Aballay; el director de Deporte Federado y Amateur de Mendoza, Rodrigo Araya; la directora de Deporte de San Luis, Cintia Ramírez; el directivo de la Agencia Córdoba Deportes, Mariano Reutemann; los representantes del Instituto Nacional de Deportes de Chile: Mario López Aracena (Metropolitana),Patricio Larrachea (O’Higgins), María Gasull (Maule) y Mario León (Valparaíso); la rectora del Instituto de Educación Física, Bettina Rodríguez; dirigentes y directivos de las diferentes delegaciones participantes en los Juegos, deportistas.

Del 10 al 16 de noviembre San Juan será sede de la edición Nº22 de los Juegos Binacionales, que congregan a cuatro delegaciones argentinas (San Juan, Mendoza, Córdoba y San Luis) y cuatro chilenas (Metropolitana, O’Higgins, Maule y Valparaíso). Uno de los espacios que será protagonista de la competencia será precisamente el CEF Nº20.

La flamante pista de atletismo, que lleva el nombre de Jesús ‘Ñandú’ Morales, identificado como el padre del atletismo en la provincia, es la primera de una serie de obras a realizar en el marco del proyecto para convertir al CEF en un centro deportivo de alto rendimiento, con una infraestructura que permitirá el desarrollo de disciplinas a nivel local, de sus representantes en competencias nacionales e internacionales, que desde ahora en más contarán con un escenario no solo de competencia en San Juan, sino también de entrenamiento, que les permita simular las condiciones de competencia en otros escenarios del país y del mundo.

Sobre los Juegos Binacionales

Del 10 al 16 de noviembre San Juan será sede de la edición Nº22 de los Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”. Con el objetivo de brindar el mejor espectáculo que reúne a cuatro regiones de Chile y cuatro provincias de Argentina, la Secretaría de Estado de Deportes seleccionó diferentes escenarios para el desarrollo de la actividad durante el periodo de competencia.

Será la tercera vez que estos juegos pasen por la provincia (2003 y 2011), pero en esta oportunidad y gracias a la política deportiva impulsada por el Gobierno Provincial, tendrá lugares de competencia de nivel. Varios de ellos se estrenarán cuando se dé marcha con el certamen.

Algunos números de la competencia

14 sedes, 18 escenarios deportivos. Cada escenario deportivo cuenta con un equipo de trabajo compuesto por 30 personas cada uno.

Más de 1700 participantes de 4 regiones chilenas y 4 provincias argentinas

Se incorporó el hockey patines y el ciclismo femenino

Más de 600 personas son parte en la organización

Las edades competitivas van entre 14 y 19 años

23 hoteles albergaran las delegaciones

Solo habrá un centro de comidas en el cual podrán comer las 2000 personas en forma simultánea.

32 colectivos, 12 minibuses y 8 autos trasladarán a las delegaciones durante la semana de competencia.

Habrá entre los participantes controles periódicos de nutrición, evaluación física, evaluación psicológica, controles médicos y atención kinésica.

El fixture del lunes es el siguiente:

Atletismo

9:00 hs – Entrenamientos – CEF N° 20

Balonmano Damas – Estadio Aldo Cantoni

9:00 hs MET vs MZA – GB

11:00 hs VAL vs CBA – GB

15:00 hs SL vs MAU – GA

17:00 hs SJ vs OH – GA

Balonmano Varones – Gimnasio Norberto Ambrosini

9:00 hs OH vs CBA - GB

11:00 hs MET vs MZA - GB

15:00 hs MAU vs SL - GA

17:00 hs SJ vs VAL – GA

Básquetbol Damas – Club Ausonia

9:00 hs CBA vs MZA - GB

11:00 hs VAL vs MAU - GB

15:00 hs OH vs MET - GA

17:00 hs SJ vs SL - GA

Básquetbol Varones – Sporting Club Estrella

9:00 hs MET vs SL - GB

11:00 hs CBA vs MAU - GB

15:00 hs VAL vs OH - GA

17:00 hs SJ vs MZA – GA

Ciclismo - Velódromo Héroes de Malvinas

14:30 hs Calentamiento

15:30 hs Persecución Olímpica - Clasificaciones individuales Varones

17:00 hs Persecución Olímpica – FINAL VARONES

18:00 hs Carrera por puntos 50 vueltas 5 sprint - 18km - DAMAS

18:45 hs Scratch VARONES

19:10 hs Premiaciones de las 3 pruebas

Fútbol Damas - Estadio del Bicentenario

9:00 hs MZA vs MAU – GA – Cancha 1

9:00 hs CBA vs SL – GB – Cancha 2

11:00 hs SJ vs OH – GA – Cancha 1

11:00 hs MET vs VAL – GB – Cancha 2

Hockey sobre patines Damas - Club UVT

9:00 hs MAU vs MET - GB

11:00 hs SL vs CBA - GB

15:00 hs OH vs VAL - GA

17:00 hs SJ vs MZA - GA

Hockey sobre patines Varones - Club Estudiantil

9:00 hs MET vs CBA - GB

11:00 hs MZA vs OH - GB

15:00 hs MAU vs VAL - GA

17:00 hs SJ vs SL - GA

Natación - Club Ausonia

9:00 hs Entrenamientos

Taekwondo - Club UVT

8:00 hs – Pesaje Oficial

9:00 a 12:30 hs – Ronda 1 por categorías

Tenis Damas - Club San Juan Lawn Tenis

09:00 hs – Singles // 15:30 hs Dobles

MZA vs VAL – GA

SJ vs OH – GA

MAU vs CBA

MET vs SL

Tenis Damas - Club Banco Hispano

09:00 hs – Singles // 15:30 hs Dobles

MZA vs MAU – GA

SJ vs VAL – GA

CBA vs OH – GB

MET vs SL – GB

Tenis de mesa - SUM UCCuyo

8:00 hs – Competencia por Equipos

14:00 hs – Competencia por Equipos

Vóleibol Damas - Club Banco Hispano

9:00 hs MET vs MAU - GB

11:00 hs CBA vs MZA - GB

15:00 hs SL vs VAL - GA

17:00 hs SJ vs OH - GA

Vóleibol Varones - Complejo La Superiora

9:00 hs MAU vs VAL - GB

11:00 hs MZA vs CBA - GB

15:00 hs SL vs OH - GA

17:00 hs SJ vs MET - GA

Referencias

CBA: Córdoba

MAU: Maule

MET: Metropolitana

MZA: Mendoza

OH: O'Higgins

SJ: San Juan

SL: San Luis

VAL: Valparaíso

GA: Grupo A

GB: Grupo B



Sobre la pista de atletismo

Es la primera pista sintética de la provincia. Cuenta con una superficie aproximada de 6000 m2 que incluye un campo verde en su zona central para la práctica de deportes complementarios como lanzamiento de bala, disco, salto con garrocha, entre otros.

La pista, en forma de óvalo, posee un total de ocho carriles que se utilizan en su totalidad para las carreras de 100 metros. En tanto que para las de 400 metros, sólo se usan 6 de ellos.

Cabe destacar el trabajo coordinado entre dos reparticiones del Ministerio de Infraestructura: la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Dirección de Arquitectura.