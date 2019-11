Después de la derrota y la polémica, el silencio se apodera de Sportivo

El pasado domingo Peñarol se hizo fuerte en cancha de Desamparados y derrotó al Puyuta por 2 a 0 ante su gente. Con esta victoria El Bohemio se aleja de la zona del descenso, pero del otro lado de la vereda la mañana del lunes no fue precisamente la de un día soleado. Sportivo amaneció prendido fuego por lo que dejó la derrota y las polémicas declaraciones del técnico a sus jugadores.

Fue Víctor Godoy, el entrenador de Sportivo, quién se fue molesto con la performance de sus dirigidos, y en este sentido dijo que “estoy recontra mil caliente. Me voy con impotencia, con mucha bronca. Nos vamos dando cuenta de muchas cosas, los jugadores no tienen estado físico y quedó demostrado al no salir a presionar y no tener reacción para salir a buscar el resultado". Pero no solo trato a su plantel de estar fuera de estado, sino que también cuestionó su mentalidad a la hora de dar vuelta el partido. “Hoy me voy muy indignado. En mi época ibas perdiendo de local y te tirabas del alambrado. Ellos pertenecen a otra generación y hay que adaptarse a los tiempos” dijo.

DT de Sportivo.

También otras de las cuestiones que dejó el partido trascendió a lo deportivo y los sanjuaninos volvimos a presenciar la peor cara del futbol con un hincha agredido. La víctima esta vez fue un dirigente de Peñarol que recibió un piedrazo proveniente de la platea tras el gol de Alan Cantero que le dio la victoria definitiva al conjunto chimbero. El hombre conocido como Lalo, terminó con un corte en la parte superior de la frente por gritar el gol de la promesa bohemia. Después nadie se fue a su casa tranquilo. Ni los jugadores de Peñarol pudieron ir a bañarse al vestuario, quienes se retiraron a su estadio para poder terminar como se debe.

La violencia volvió a aparecer.

Ante todas estas irregularidades el presidente de Desamparados, Juan Valiente, no atendió el teléfono a este medio para dar explicaciones que hasta ahora se resume en un silencio de radio. Tampoco lo hicieron los jugadores del plantel que fueron acusados de estar en mal estado y “no dejar lo que se debe” según especificó el director del Puyuta. Solo uno de los jugadores atendió el teléfono, Agustín Callejas, quien dijo que “prefiero no hablar del tema” dejando en claro el clima que se vive en estos momentos en Sportivo. Todo permanece en un hermetismo digno después del terremoto que se vivió la pasada fecha del Federal A en el Serpentario.