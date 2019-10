Juegos Evita día 2: la agenda de los deportistas sanjuaninos

Este martes, la delegación deportiva de San Juan disputará la segunda jornada de los Juegos Evita Nacionales, la competencia recreativa que se está celebrando en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. A continuación, el fixture completo de los representantes de la Revolución Deportiva.

Atletismo

Los sanjuaninos competirán en categorías Sub 14 y Sub 17, en ambas ramas, desde las 8 y hasta las 15.

Atletismo adaptado

Los sanjuaninos competirán en categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, en ambas ramas, desde las 13 y hasta las 18.

Ajedrez

Los sanjuaninos competirán en categorías Sub 14 y Sub 16, en modalidad mixto, desde las 9:30 y hasta las 17:30.

Bádminton

Sub 14 – Masculino: San Juan ante Santa Cruz a las 9:40 y a las 16:20 frente a Buenos Aires.

Sub 14 – Femenino: San Juan ante Corrientes a las 8:20 y a las 15:40 frente a La Pampa.

Sub 14 – Masculino (dobles): San Juan ante Córdoba a las 9:40 y frente a La Pampa a las 16:40.

Sub 14 – Femenino (dobles): San Juan ante Córdoba a las 8 y frente a La Rioja a las 15:20.

Básquet

3x3 – Sub 16 – Masculino: San Juan ante Santiago del Estero a las 8:20 y a las 10 frente a Formosa.

3x3 – Sub 14 – Masculino: San Juan ante Salta a las 14 y a las 16 frente a Mendoza.

3x3 – Sub 16 – Femenino: San Juan ante Córdoba a las 8 y a las 10:20 frente a Salta.

3x3 – Sub 14 – Femenino: San Juan ante Tucumán a las 12:40 y a las 15:20 frente a La Pampa.

5x5 – Sub 17 – Masculino: San Juan ante La Pampa a las 11:30.

5x5 – Sub 15 – Masculino: San Juan ante Neuquén a las 16.

5x5 – Sub 17 – Femenino: San Juan ante Chubut a las 8:30.

5x5 – Sub 15 – Femenino: San Juan ante Misiones a las 8:30 y a las 16 frente a Chaco.

Básquet adaptado

Los sanjuaninos competirán en categorías Sub 16, en modalidad mixto, desde las 8 y hasta las 19.

Boccia

Los sanjuaninos competirán en categorías Sub 18, en modalidad mixto, desde las 15 y hasta las 20.

Boxeo

Los sanjuaninos competirán y tendrán la siguiente programación:

48 kg – Femenino: Valentina Fernández ante el ganador de Palavecino vs Portillo.

52 kg – Masculino: ganador de Gerardo Acosta vs Oliva ante el ganador de Villegas de Thomas.

60 kg – Masculino: Alan Páez de San Juan ante Alan Beron de La Pampa.

Canotaje

Los sanjuaninos competirán en categorías Sub 14, en ambas ramas, en la modalidad slalom, desde las 9:30 y hasta las 16:30.

Cestoball

Los sanjuaninos competirán en categoría Sub 14, en rama femenina, desde las 9 y hasta las 16.

Ciclismo

Los sanjuaninos competirán en categorías Sub 14 y Sub 16, en ambas ramas, en la modalidad scratch, desde las 9 y hasta las 13:30.

Ciclismo de montaña

Los sanjuaninos competirán en categoría Sub 14, en ambas ramas, en la modalidad XCM, desde las 13 y hasta las 15.

Esgrima

Los sanjuaninos competirán en categoría Sub 14, en ambas ramas, desde las 10 y hasta las 12:30.

Vóley

Sub 17 – Masculino: San Juan ante La Pampa a las 14:30.

Sub 17 – Femenino: San Juan ante La Rioja a las 10:15 y frente a Córdoba a las 17.

Sub 15 – Masculino: San Juan ante Entre Ríos a las 14:30.

Sub 15 – Femenino: San Juan ante La Pampa a las 10:15 y frente a Salta a las 17.

Rugby

Sub 16 – Masculino: San Juan ante Tierra del Fuego a las 11:05.

Pelota paleta

Sub 16 – Masculino: San Juan ante San Luis a las 12:10 y frente a Santa Cruz a las 17:25.

Hockey sobre césped

Sub 16 – Masculino: San Juan ante Catamarca a las 14:35.

Handballl

Sub 14 – Femenino: San Juan ante Jujuy a las 9:40.

Sub 16 – Masculino: San Juan ante Santa Fe a las 10:50.

Sub 16 – Femenino: San Juan ante Chubut a las 9:40.

Fútbol

Sub 14 – Femenino: San Juan ante Buenos Aires a las 9:40 y frente a Formosa a las 15:50.

Sub 16 – Femenino: San Juan ante La Pampa a las 13:30.

Sub 16 – Masculino: San Juan ante Santa Cruz a las 17:30.

Gimnasia artística

Los sanjuaninos competirán en categorías Sub 14 femenino (de 8:30 a 18) y en Sub 16 masculino (de 17:30 a 21:30).

Gimnasia rítmica

Los sanjuaninos competirán en categorías Sub 12 y Sub 14 femenino desde las 9 y hasta las 18.

Vóley de playa

Sub 14 – Femenino: San Juan ante Río Negro a las 9:30 y frente a Santiago del Estero a las 15:10.

Sub 14 – Masculino: San Juan ante Chubut a las 14:20.

Goalball

Los sanjuaninos competirán en categoría Sub 18, en modalidad mixto, desde las 9 y hasta las 18.