Ya no hay excusas: si no gana esta noche en Mendoza frente al puntero Maipú, se quedaría sin director técnico. Desamparados tiene 6 puntos en 7 fechas y no puede seguir dejando pasar el tiempo.

Para este encuentro, el conjunto sanjuanino forma con Crusat; Calleja, González Bordón, Ibarlucea, Torres; Tapia ,De Muner, Décimo, Montejano; Celiz, Abraham.