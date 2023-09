Cardona, Barrios y Fabra: "Tenemos pruebas de que no pasó, y a nadie le hemos dado dinero"

A más de un mes y medio de aquel suceso, con el peso de la causa mitigado, los deportistas colombianos decidieron volver a hablar sobre el tema. "Tenemos pruebas de que no pasó, y a nadie le hemos dado dinero. Todo el mundo juzga sin saber y ya se ha solucionado todo. Después de que mi familia y mis compañeros están bien, no me importa nada", afirmó Cardona.

Cardona y Barrios, en compañía de Frank Fabra –señalado como testigo de la tumultuosa noche–, brindaron una entrevista a Marca de Colombia para tocar diferentes temas. "Nopuedes juzgar a una persona sin haber estado en el lugar. No porque seamos figuras públicas quieran manchar nuestro nombre, yo puedo reunirme con quien quieran pero le han dado una magnitud y una importancia a algo que no sucedió. Podemos perder una familia, un carrera futbolística. Cuando ven la noticia hay que escuchas todas las versiones", sentenció Cardona.

El mediocampista creativo advirtió que decidieron no salir a defenderse públicamente en su momento "por respeto y porque teníamos la conciencia tranquila". "Ha sido una falta de respeto el que tanta gente nos haya juzgado sin saber la realidad. Quien sea libre de pecado, que tire la primera piedra", agregó.

"Siempre hemos estado tranquilos y con la cabeza en alto. Nunca pasó lo que salió en la prensa", acotó Barrios, que todavía permanece con un proceso por las acusaciones de agresiones leves.

El lateral, por su parte, dejó en claro que apoya la versión de sus amigos: "Quienes nos conocen de verdad, saben de la calidad de personas que somos. Yo meto la mano en el fuego por mis dos compañeros. Todo lo que se ha dicho es mentira y lo que hay es calidad de personas. Si alguna vez hemos fallado en otras cosas, Dios lo verá, pero no somos capaces de hacer daño a nadie".



