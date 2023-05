Vecinos de Capital volvieron a decirle "no" a la estación de servicio: ahora, ante el Consejo Deliberante

Rodolfo Recio fue quien ocupó la Banca del Vecino del concejo . En primer lugar, manifestó que no quieren la estación del servicio por problemas ambientales, más exactamente “por los gases y el ruido”, indicaron a Tiempo de San Juan.

El objetivo de Recio y los vecinos era poner el tema en conocimiento y volver a comunicar la postura a la municipalidad. También tienen temor por “la construcción de piletas de 150.000 litros de combustible”.

Por otra parte, justificaron que no quieren la estación de servicio porque hay dos colegios cerca de la zona donde funcionará el proyecto.

Este viernes se comunicará la postura de los vecinos al Poder Ejecutivo municipal. Estiman que las reuniones continuarán durante los próximos días.

El proyecto pertenece a la firma Barceló. Ya contó con el OK de las secretarías ambientales tanto municipal y provincial, y de la cartera de Planificación capitalina. En caso de no tener la aprobación del Concejo Deliberante, dicha iniciativa no podría ejecutarse.