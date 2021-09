Reinas con barbijo: volvieron los concursos de belleza a San Juan

Momentos de mucho nerviosismo, alegría y emoción se vivieron en la noche del martes en la elección de la Anfitriona y Anfitrión de la Fiesta de la Juventud en Caucete, organizada por la Municipalidad de esa comuna, luego de dos años que fueron atravesados por la pandemia. Así regresaron este tipo de certámenes en fiestas populares tras el largo parate por la pandemia, marcado por la nueva normalidad que dio imágenes de los elegidos con banda y también barbijo.

La noche comenzó con la presentación de las 10 chicas a quedarse con el trono y 9 caballeros que iban por el mayor logro. En la primera pasada el vestuario fue de color negro y blanco, un look bastante casual. Minutos más tarde y luego de un corte, se abrió el telón para la banda caucetera “ContraAlicia”, un grupo de rock nacional netamente con raíces del Este, conformado por Luciano Borchert, Matías Aguilera, Daniel Cataldo, y Luciano Buffagni, que la rompió.

Luego se vino una segunda pasada de cada uno de los postulante, con look de noche, y el jurado ya estaba listo para dar su decisión final. Minutos antes de las 23hs, tras una reñida votación, se conocieron los ganadores, y el Salón Cultural Samuel Goransky se vistió de fiesta.

Con 681 votos, Guadalupe Barber, de la Escuela Normal de Caucete se convirtió en la nueva anfitriona y con 328 votos, Agustina Fernández, del Colegio Cristo Rey, se convirtió en la segunda anfitriona. Por su parte, con 436 votos, Ramiro Martín, de la Escuela Normal, fue elegido nuevo anfitrión y con 328 votos, Facundo Rosales, de la Escuela Obispo Zapata, como segundo anfitrión.

Guadalupe I

En la votación participó la gente por medio de voto electrónico. En el certamen informaron que fueron los valores estudiantiles y una perspectiva de juventud abierta al diálogo, la generosidad, la amistad, el compromiso y la búsqueda de la integración los que estuvieron en juego, siendo los cuatro elegidos las caras visibles de las y los jóvenes de Caucete y quienes den la bienvenida a los visitantes a la fiesta.

La flamante anfitriona representará a San Juan el próximo sábado 25 de septiembre cuando se elija la Reina Nacional de los Estudiantes en el marco de la FNE 2021 en su edición número 70. La joven expresó su emoción: "Estoy muy agradecida por todo lo vivido esta noche, quiero agradecer muchísimo a las personas que me dieron su apoyo. Al principio estuve muy nerviosa, pero después, super aliviada y feliz, no me lo esperaba realmente”. Además, Guadalupe habló de sus expectativas al representar la provincia: "tengo buenas expectativas, lo que más espero es dejar a San Juan en lo más alto y representarlo de la mejor manera posible”.

(Fuente nota y fotos: InfoCaucete)